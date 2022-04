Orthodoxe Osterbegegnung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Das orthodoxe Osterfest war in diesem Jahr am vergangenen Sonntag, um eine Woche versetzt zu dem hiesigen christlichen Feiertag. Aus diesem Anlass gab es verschiedene Gottesdienste in der Region, unter anderem eine mehrstündige ukrainisch-orthodoxe Osternacht, die der Ravensburger katholischen St. Jodokskirche zu Gast sein konnte.

Am Ostersonntag schließlich war in Wangen eine feierliche Osterliturgie in der Gottesackerkapelle St. Rochus. Verbunden wurde die mehrsprachig abgehaltene Feier unter dem orthodoxen Priester Vadym Karpenko mit einem kleinen Fest der Begegnung mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Etwa 80 Kriegsvertriebene kamen dazu mit ihren Kindern.

Das Fest wurde von freiwilligen Helfern aus Wangen organisiert. Die Katholisch Studierende Jugend Wangen stellte dazu zwei Ihrer Pavillons und Tischgarnituren der Freiwilligen Feuerwehr Wangen auf, während ein Helferteam um das Gasthaus Stoffels warmes Essen spendierte und ausgab.