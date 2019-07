Orgel und Violinduo sind in St. Martin zu hören

Das letzte Konzert im Rahmen der Sommerkonzerte findet am Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr in der Wangener St. Martinskirche statt. Zusammen mit Organist Georg Enderwitz spielt das Violinduo The Pearls 2.

Die beiden Geigerinnen Maria Voigt und Angelika Löw-Beer absolvierten laut Pressemitteilung ein klassisches Violinstudium und spielen in Symphonieorchestern und Opernproduktionen. In ihrem Duo präsentieren sie innovative Programme von Klassik bis Tango. Konzertprojekte führten sie unter anderem nach Kairo, wo sie mit der ägyptischen Formation Cairo Steps im Opernhaus ein Crossover-Projekt bestritten.

Im Konzert in der St. Martinskirche erklingt zu Beginn das Doppelkonzert für zwei Violinen in d-Moll von Johann Sebastian Bach. In dem Werk stehen sich beide Soloinstrumente laut Veranstalter gleichberechtigt gegenüber, Virtuosität und inniger Ausdruck wechseln sich in den Sätzen ab. Kompositionen für Violine und Orgel aus der romantischen Epoche würden zeigen, wie die Orgel sich mit dem Klang der Violine vermischen kann und welche dynamische Bandbreite beiden Instrumenten im Zusammenklang zur Verfügung steht. Unter anderem erklingt die berühmte Meditation „Thais“ von Massenet. Mit dem „Adagio“ für Streicher und Orgel von Tomaso Albinoni kommt ein weiteres Hauptwerk der Barockzeit zur Aufführung.

Orgelsolowerke von Charles-Marie Widor auf der Riegerorgel ergänzen das Programm. Das Konzert wird wie gewohnt auf eine Leinwand übertragen. Bei guter Witterung bewirtet der Förderverein Kirchenmusik St. Martin im Anschluss an das Konzert. Karten zu acht Euro gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube im Ratloch und zu zehn Euro an der Abendkasse.