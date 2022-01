Oratorienchor Wangen - ein Gesangsjahr in der Pandemie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zuversichtlich startete der Oratorienchor Wangen 2021 in ein neues musikalisches Jahr. Gleich im Januar fand ein Online-Strategietag statt, zu dem alle Mitglieder eingeladen waren. Einer der Schwerpunkte war die Bedeutung des Chorsingens für die Sänger*innen, wie sich das gemeinsame Singen unter Corona veränderte und wie es nach Corona weitergehen könne. Alle waren sich einig, dass in den Online-Proben vor allem das Eintauchen in den Chorklang, das gemeinsame Musikerlebnis fehlte. Und doch waren die Online-Proben ein Gewinn. Sie erlaubten eine intensivere, fachlich vertiefte Auseinandersetzung mit den Werken. So stellte der musikalische Leiter Friedrich Möller Werkinterpretationen vor, die er mit dem Chor analysierte und am musikalischen Verständnis der Chorsänger*innen arbeitete.

Coronabedingt konnten die Proben im Frühjahr zwar weiterhin nur online stattfinden. Auch die Mitgliederversammlung wurde rein digital durchgeführt. Dennoch ist der Chor froh, dass es gelang, Mitglieder jeden Alters für das Online-Singen zu gewinnen und auch technische Unterstützung anbieten zu können. Dass im Sommer wieder Hybrid-Proben möglich waren, wurde freudig begrüßt. Besonders beim Chorwochenende im Herbst konnten alle sich vom gemeinsamen Klang erfüllen lassen und die wiedergewonnene Gemeinschaft genießen. Den krönenden Abschluss bildete das gemeinsame Tanzen von Chorälen des Weihnachtsoratoriums.

Das Pandemiegeschehen bestimmte auch die Konzertplanungen. So konnte Rossinis Petite Messe solennelle im Mai coronabedingt nicht aufgeführt werden. Im Herbst ließ sich Händels Messias nicht wie geplant mit großem Orchester umsetzen. Schließlich musste auch das alternativ angesetzte Weihnachtsoratorium im kleinen Rahmen wegen rasant gestiegener Fallzahlen abgesagt werden. Erfolgreich konnte jedoch das von „Neustart Kultur“ geförderte Projekt „Wangen singt“ realisiert werden. An insgesamt vier Terminen im Sommer und Herbst nahmen rund 320 Singfreudige aus Wangen und Umgebung teil, sowohl in Präsenz als auch digital.

Der Oratorienchor wird sich auch 2022 nicht entmutigen lassen und freut sich auf die Aufführung des Messias im Juli, zu dem er schon jetzt herzlich einlädt. Er hofft auf die Unterstützung einer zahlreichen Zuhörerschaft und wünscht allen ein musikalisches Jahr 2022.