Oratorienchor taucht in Ausdruckswelt der Romantik ein

In seinem diesjährigen Passionskonzert taucht der Oratorienchor Wangen tief ein in die Ausdruckswelt der Romantik.

Wie die Veranstalter miteilen, sind die drei Werke für die meisten im Publikum vermutlich eine lohnende Neuentdeckung: Das Stabat mater dolorosa schildert in bewegenden gereimten Worten den Schmerz der Gottesmutter Maria unter dem Kreuz Jesu und die Reaktion des betenden Christen darauf. Er wird aufgefordert, durch seine Anteilnahme und sein Mit-Leiden Stellung zu beziehen. Der 19-jährige Franz Schubert vertonte den Text in der empfindsamen deutschen Nachdichtung, die der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock geschaffen hat. Im Wechsel von Chorsätzen, kleineren Arien und Duetten und schließlich im großen Ensemble von Solisten und Chor bringt Schubert die Strophen des mittelalterlichen Gedichts zum Ausdruck. Ganz dem Chor vorbehalten ist laut Mitteilung das eindringliche Schicksalslied von Johannes Brahms nach Worten von Friedrich Hölderlin, das die Gegensätze von „oben“ und „unten“, Götter- und Menschenwelt auf musikalisch höchst stimmige Weise darstellt. Hölderlins Gedicht aus dem Briefroman Hyperion stellt die verschiedenen Welten in drei Strophen gegenüber: Hier die „Götter im Licht, ewig blühend, in stiller ewiger Klarheit“, schwebend in den Gefilden des Elysiums, getragen von leisen, gedämpften Streichern. Dort dagegen die Menschen auf Erden, die „ohne ruhende Stätte, schwindend, fallend, leidend, blind, ins Ungewisse hinab“ taumeln oder wie Wasser „von Klippe zu Klippe“ geworfen werden. Vieles in der 1871 uraufgeführten Komposition von Johannes Brahms erinnert an sein „Deutsches Requiem“.

Der aus Belgien stammende, in Frankreich wirkende César Franck greift die Sieben Worte Jesu am Kreuz auf und formt daraus ein ungemein dichtes Gewebe. Er verbindet die Jesusworte mit anderen Texten aus der Bibel und auch dem lateinischen „Stabat Mater“, auf diese Weise sind auch das erste und das letzte Werk dieses besinnlich gestimmten Konzertabends verbunden. Die Vertonung der Sieben letzten Worte Jesu am Kreuz wurde nach Francks eigener Datierung am 14. August 1859 abgeschlossen, wird also in diesem Jahr 160 Jahre alt. Doch wurde das eindrucksvolle Werk zu Lebzeiten des Komponisten nie aufgeführt, die Partitur verschwand in der Versenkung, bis die Stadt Lüttich im Jahr 1955 das Autograph aus privater Hand erwarb. Es sollten noch einmal 20 Jahre vergehen, bevor das Werk am 6. März 1977 in Geislingen an der Steige zum ersten Mal aufgeführt wurde. Der Oratorienchor Wangen bringt diese Werke in seinen Passionskonzerten am 6. April in Isny (St. Nikolai, 19 Uhr) und am 7. April in Wangen (St. Ulrich, 17 Uhr) zur Aufführung, teilen die Veranstalter mit. Die Solisten sind die Sopranistin Clara-Sophie Bertram, der Tenor Alexander Yudenkov und der Bariton Christian Feichtmair. Es spielt das Sinfonieorchester Württembergisches Allgäu, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Friedrich-Wilhelm Möller.