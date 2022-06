OperaRock’nRoll in Prato

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über den 26. bis 29. Mai war Cantarte e.V. in die Partnerstadt Prato gereist. Gemeinsam mit der Chorale Quarta Eccedente erlebten wir zwei begeisternde Konzertabende.

Das erste Konzert fand in der Villa Mulinaccio in Vaiano statt. Das zweite Konzert im Rokoko-Theater Cicognini war ein Benefizkonzert für UNICEF Ukraine. Cantarte hatte einen Programmbeitrag unter dem Titel „OperaRock’nRoll – un confronto“ zusammengestellt. Der Funke zwischen den beiden Chören sprang sofort über. Das Publikum ließ sich ebenfalls ab dem ersten Ton begeistern. Der herzliche Umgang, gemeinsames Feiern und Singen beim Abschied waren besonders schön. Wir freuen uns, die Einladung gegenüber Quarta Eccedente in 2024 erwidern zu dürfen. Ein von Peter Schmitz und Leonie Gmünder organisiertes Rahmenprogramm mit Führung durch Prato inklusive Empfang im Rathaus, einem Ausflug nach Lucca, organisierten Mahlzeiten, individuellem Flanieren machten den Aufenthalt zu einem tollen Erlebnis für unsere Gruppe. Wir bedanken uns ebenso beim Partnerschaftsverein Wangen für einen bewilligten Zuschuss. Der oben erwähnte Konzertbeitrag wird beim 6. Wangener Gezwitscher am Samstag, 9. Juli im Innenhof des HOC zu hören sein.