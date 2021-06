Open-Air-Konzert im Juli

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Auftakt dazu machen wir mit unserer Open-Air-Veranstaltung "Wangener Gezwitscher“, das sind mehrere Kurzkonzerte am Samstag, 10. Juli 2021 zwischen 11 und 14 Uhr im Zunftwinkel. Das Gezwitscher trägt den Untertitel "Helden". Die Darbietungen geben einen kleinen Vorgeschmack auf die gleichnamigen unterhaltsamen Sinnkonzerte am Samstag, 9. und Sonntag, 10. Oktober 2021 in der Wangener Stadthalle.

In 2022 soll dann schließlich und endlich unsere bereits zweimal verschobene Jubiläumsrevue „Operock You!“ stattfinden.

Seit dem zweiten Lockdown arbeiteten wir ausschließlich im Online-Coaching, nachdem wir vorher, nämlich nach dem ersten Lockdown seit Mitte Juni 2020 immerhin in Kleingruppen hatten proben dürfen. Die erste Präsenzprobe seit fast neun Monaten fand am 16. Juni 2021 unter dem aktuellen Hygieneleitfaden statt. Wir hoffen zuversichtlich, daß die verbleibenden Proben bis zu den Auftritten ausreichen werden, jetzt wieder einen gemeinsamen Präsenz-Klang zu finden.

Wir bedanken uns hiermit bei unseren Sängerinnen und Sängern, die durchweg flexibel auf die sich anfangs ständig geänderten Gegebenheiten und auf ein mehrmals abgeändertes Repertoire reagiert haben. Durch ihre treue Teilnahme an den Proben zu den unterschiedlichsten Bedingungen, die Aufrechterhaltung ihrer Mitgliedschaft haben sie ein starkes Zeichen der Zugehörigkeit und der Solidarität gesetzt. Sie haben sich nicht entmutigen, sich eher immer wieder motivieren lassen und damit nicht nur ihre Stimmen, sondern Cantarte in der Corona-Krise lebendig erhalten. Ansonsten wären unsere Auftritte jetzt gewiss undenkbar. Andere Mitglieder, die zeitweise pausieren, haben sehr persönliche Gründe dafür und sind uns ebenso verbunden geblieben.

Die oben erwähnten Veranstaltungen werden im Detail beizeiten u.a. in der Schwäbischen Zeitung bekanntgegeben. Alle Informationen finden sich auch auf unserer vereinseigenen Website unter: www.musicalion.com/cantarte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!