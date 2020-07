Opel-Fahrer von Wurzel ausgebremst

Bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Wangen und Oflings ist am Montag ein Opelfahrer unsanft von einem Wurzelstock gebremst worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr der 52-Järige mit seinem Opel gegen 12.40 Uhr von der Praßbergstraße in Richtung Oflings, als ihm in der ersten Rechtskurve ein anderes Auto auf seiner Seite entgegenkam. Er wich weit nach rechts neben die Fahrbahn aus und prallte dabei mit dem rechten Vorderrad gegen einen Wurzelstock. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Der entgegenkommende Autofahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Auto könnte es sich um einen dunkelblauen Van gehandelt haben. Die Polizei Wangen, die jetzt wegen Unfallflucht ermittelt, nahm den Unfall auf. Hinweise werden unter der Rufnummer 07522/9840 entgegengenommen.