Online-Voting: Wo soll Wangens neue Sporthalle hin?

Beim möglichen Neubau einer neuen Sporthalle im Bereich Schulzentrum geht es jetzt in die entscheidende Phase. Am Mittwoch hat die Wangener Stadtverwaltung drei Varianten auf den Tisch gelegt, die sie in der Gemeinderatssitzung am 9. Dezember zur Debatte stellen will.

Welche Variante für den neuen Standort der Sporthalle finden Sie am besten? Durch einen Klick auf das grüne Dreieck rechts, stimmen Sie für die jeweilige Variante ab: