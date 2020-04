Online-Spiele, interaktive Challenges und Videochat

Dass die ehrenamtliche Jugendarbeit besonders stark betroffen sein würde von den Einschränkungen der sozialen Kontakte, hat sich in der Corona-Krise früh abgezeichnet: Im Zuge mit der Schließung der Schulen wurde auch der Zutritt zu sämtlichen Treffpunkten für Jugendliche verboten. Wie schon viele andere Geschäfte und Vereine zeigte sich auch die Katholische Studierende Jugend (KSJ) Wangen flexibel und bietet mittlerweile digitale Gruppenstunden an über verschiedene soziale Netzwerke. Dies teilt die KSJ Wangen mit.

In Gruppenstunden treffen sich normalerweise Kleingruppen von Kindern und betreuenden Leitern zum gemeinsamen Kochen, Spielen, Basteln und mehr; jetzt bietet die KSJ laut Mitteilung ein vergleichbares, aber der Situation angepasstes Programm über das Internet an. Statt Brettspielen werden nun online Spiele gespielt, statt Fußball gibt es interaktive Challenges oder statt gemeinsamen Basteln, bastelt jeder etwas daheim unter Anleitung per Videochat. So ist es möglich, ein facettenreiches Programm anzubieten und eine Abwechslung zum Corona-Alltag in den eigenen vier Wänden zu bieten.

Da man in dieser Zeit nie so genau weiß, wie die Welt am nächsten Tag aussieht, gibt es für die Online-Gruppenstunden keinen konkreten Zeitplan, sondern man wird immer aktuell über Instagram oder E-Mail informiert.