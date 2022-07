Oliver Mattheis wird Gesamt-Dritter

Bei der 41. Austragung der internationalen Oder-Rundfahrt ist die Rad Union Wangen mit fünf Fahrern an den Start gegangen. Neben dem Teamkapitän Oliver Mattheis waren Peter Clauß, Levi Meßmer, Roland Rädler und Elias Entrich dabei, die sich gegen 20 Teams behaupten mussten.

Zu bewältigen waren fünf Etappen an vier Tagen. Los ging es am Donnerstag in Frankfurt/Oder. Dabei galt es, bei widrigen Bedingungen den 1,5 Kilometer langen Stadtkurs 50-mal zu absolvieren. Dort konnte Mattheis seine Fertigkeiten auf dem selektiven Kurs zeigen, musste sich allerdings im Schlusssprint dem zweifachen Bahn-Weltmeister Theo Reinhart und Jonas Tenbruck geschlagen geben und sicherte sich den dritten Rang.

Am Folgetag standen flache 165 Kilometer auf dem Programm. 20 Kilometer vor dem Ziel wurde das Feld durch einen Sturz in mehrere Teile getrennt. Glücklicherweise befand sich Mattheis in der führenden Gruppe und konnte dadurch seinen dritten Rang verteidigen. Am Samstag stand am Vormittag ein 13 Kilometer langes Einzelzeitfahren, sowie ein Rundkurs mit 75 Kilometern am Nachmittag an. Beim Zeitfahren galt es, nicht zu viel Zeit auf die Spezialisten in dieser Disziplin zu verlieren. Auf der vierten Etappe ging es dann richtig zur Sache: Windkanten, Kopfsteinpflaster mit 16 Prozent Steigung und Regen zeigten den Charakter eines belgischen Klassikers. „Das ist Radrennen von Anfang an bis Ende“, so Peter Clauß, als er im Ziel ankam. Zusammen mit Mattheis konnte er sich in der Spitzengruppe zeigen und verhalf diesem mit einem siebten Platz zu einem nächsten Top-Resultat.

Als abschließende Etappe am Sonntag standen noch 110 Kilometer an. Levi Meßmer versuchte es mit der Brechstange und konnte sich nach mehreren Anläufen in einer siebenköpfigen Spitzengruppe absetzen. Diese rettete neun Sekunden Vorsprung bis ins Ziel. Meßmer gelang es dabei, als Vierter die Ziellinie zu überqueren. In der Gesamtwertung wurde es dabei noch einmal richtig spannend. Denn in der Gruppe befand sich außerdem der bis dahin neuntplatzierte Jonas Tenbruck, der sich durch Bonussprints bis auf neun Sekunden an Mattheis nähern konnte.

Mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung für Oliver Mattheis und mehreren Top-Ten-Resultaten konnten die fünf Wangener zufrieden die achtstündige Heimreise antreten.