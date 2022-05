Oliver Mattheis kämpft sich allein auf Platz vier

Beim Qualifikationsrennen zur Deutschen Kriteriumsmeisterschaft in Fischbach ist das Eliteteam der Rad-Union Wangen wegen vieler Krankheitsfälle stark dezimiert am Start gewesen. Mit Levi Messmer, Franz Schlachter und Oliver Mattheis gingen nur drei Fahrer an den Start.

Durch zahlreiche Attacken versuchten sie, sich an die Spitze zu setzen und so zu punkten, dies gelang gegen starke Konkurrenz nicht so gut. Dennoch konnte Mattheis immerhin einen Punkt in einer Sprintwertung gewinnen. Levi Messmer war in einen Sturz verwickelt und verlor somit den Anschluss ans Feld. Mattheis wurde 17., Schlachter 27., Meßmer und Valentin Kegreiß von der TSG Leutkirch 24.

Einen Tag später ging Mattheis in Wyhl am Kaiserstuhl beim Kriterium über 55 Runden und 85 Kilometer allein an den Start. Gleich zu Beginn gelang es ihm, sich von dem Feld abzusetzen und somit sicherte er sich direkt fünf Punkte in der Sprintwertung. Daraufhin wurde er allerdings vom Feld wieder eingeholt. Durch zahlreiche Attacken versuchte Mattheis, sich immer wieder zu lösen. Erst als sich eine Spitzengruppe mit acht Fahrern löste, schaffte er es noch mal, sich von dieser abzusetzen, wurde allerdings sechs Runden vor dem Ziel wieder gestellt. In der Schlussrunde holte er nochmal zwei Punkte und landete somit auf Platz vier.

Bei der dritten Etappe des Interstuhl Cups in Durchhausen bei Tuttlingen, waren von der TSG Leutkirch Jakob Frech und Valentin Kegreiß, sowie Lukas Maurer von der Rad-Union Wangen am Start. Frech startete in der Klasse der Junioren U19, während Maurer in der Amateurklasse und Kegreiß in der Kategorie der Elite-Amateure startete. Alle drei Rennklassen wurden gemeinsam gestartet und mussten die knapp 1,4 Kilometer lange Runde 65-mal bewältigen, was 88 Kilometern Renndistanz entspricht. Die Strecke war mit einem fünf Prozent steilen Anstieg nicht sonderlich herausfordernd, aber bei teilweise beengten Straßenverhältnissen mit mehreren engen Kurven gespickt. Zur Mitte des Rennens kam es zum Schlagabtausch der Favoriten mit gegenseitigen Angriffen, bis sich schließlich der Gesamtführende der Serie, Nathan Müller aus Heilbronn, als Solist absetzte.

Da keine Mannschaft stark genug war, die Nachführarbeit zu organisieren, war das Rennen um den Sieg gelaufen. Mauerer und Kegreiß verblieben in der Verfolgergruppe und schonten ihre Kräfte für den Schlusssprint, in dem Maurer knapp hinter dem Leutkircher die Ziellinie überquerte. Für den Wangener reichte es mit Platz zwei in der Amateur-Wertung sogar einen Podestplatz, während Valentin Kegreiß den siebten Platz in der Elite belegte. Jakob Frech beendete das Rennen in einer Gruppe von Junioren-Fahrern knapp hinter dem Feld und erreichte Platz vier.