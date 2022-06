Oliver Mattheis ist in Bayern der Schnellste

Oliver Mattheis hat sich am Samstag in Sonthofen beim 10. Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen den Sieg geholt und wäre somit theoretisch auch bayerischer Meister. Zwei Landestitel in einer Saison sind allerdings nicht möglich. Da Mattheis für die Rad-Union Wangen startet und somit für einen baden-württembergischen Verein, ging der Landesmeistertitel in Sonthofen an den Zweitplatzierten.

Bei sonnigen Verhältnissen ging das Team der Rad-Union Wangen mit Oliver Mattheis, Peter Clauß, Marco Barke, Elias Entrich und Roland Rädler – Letzterer startet noch in der Amateurklasse – an den Start. 22 Runden, etwa 80 Kilometer und 1800 Höhenmeter galt es zu bewältigen. Gleich nach dem Startschuss ging es zur Sache. Drei Runden vor Schluss setzte sich Mattheis schließlich durch eine Attacke vom Feld ab und holte den bis dato Führenden Tobias Kreuzer vom TSV Nittenau ein. Diesen ließ Mattheis auch noch hinter sich und feierte einen Solosieg mit beachtlichem Vorsprung.

Das Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen ist nur ein Teil der dreitägigen Allgäu-Tour, die der RSV Sonthofen für die U11 und U13 ausgerichtet hat. Die Wangener Simon und Philipp Peter sowie Lenny Kerstens nahmen daran teil. Auf der Königsetappe am Samstag erkämpfte sich Simon Peters den dritten Platz und bekam am Ende sogar das blau-schwarze Trikot des besten Sprinters.

Zurück zur Elite: Am Freitag sicherte sich Mattheis beim Kriterium in Baden-Baden bereits den siebten Platz. Als Abschluss des Rennwochenendes ging er noch beim Hegau-Bikemarathon in seiner Wahlheimat Singen an den Start. Über 98 Kilometer und 2700 Höhenmeter wurde Mattheis in der UCI-Klasse Zehnter. Am gleichen Tag starteten Levi Meßmer, Roland Rädler und Elias Entrich beim 24. Schlösserradrennen in Hohenheim. Meßmer wurde auf dem schweren Kurs, der rund um den Campus seiner Universität führte, Siebter. Weiter geht es für die Wangener am Samstag beim Abendkriterium in Kirchheim/Teck.