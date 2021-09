Ole Lehmann gibt in Deuchelried „Butter bei die Fische“

Ole Lehmann ist mit der Stand-Up-Comedy „Jetzt mal die Butter bei die Fische“ am Samstag, 18. September, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried zu sehen. In seinem neuen Programm spricht Lehmann Tacheles über die wirklich wichtigen Themen im Leben, heißt es in einer Pressemitteilung: Warum fliegen Mücken erst in der Dämmerung los? Warum ist „Bares für Rares“ besser als Sex? Und warum ist Zumba der Ententanz der neuen Generation? Über all’ das philosophiert der preisgekrönte Stand-Up-Comedian aus Berlin auf seine eigene, unbeschwerte und manchmal auch verrückte Art. „Ohne Labern um den heißen Brei. Sondern lustig, nachdenklich und vor allem immer direkt!“, so die Vorschau weiter. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211, Reservierungen per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 0 7522 / 29131.