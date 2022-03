Ohne zwei Leistungsträger gegen ein Topteam

Vor einer schweren Aufgabe steht die Oberligamannschaft der TG Wangen/Eisenharz. Mit dem VFL Kirchheim ist am Samstag (15 Uhr) eines der Topteams der Liga zu Gast in der Wangener Ebnethalle.

Trotz einer Niederlage der Kirchheimer gegen den MTV Ludwigsburg am ersten Wettkampftag, gehen die Gäste von der Teck als Favorit gegen die Allgäuer Turngemeinschaft in den Wettkampf. Eine Halle mit permanent stehenden Turngeräten und Schnitzelgrube sorgt für sehr gute Trainingsbedingungen in Kirchheim. Gleich fünf Turner aus dem Zweitligateam des VFL gehen auch in der Kirchheimer Oberligamannschaft an die Geräte. Dies macht das Doppelstartrecht für Jugendturner und die Sieben-Geräteregel möglich. Alle U19 Turner sind berechtigt, sowohl in den Bundesligen als auch in den Ligen des Schwäbischen Turnerbundes, zu turnen. Ebenso alle Turner, die weniger als sieben Geräteeinsätze in der letzten Bundesligasaison absolviert haben.

Zudem weist das Wettkampfprotokoll vom ersten Wettkampftag für die Kirchheimer Turner hohe Ausgangswerte bei nur geringen Abzügen aus. Das lässt auf hochkarätige, schwierige Kürübungen mit sehr guter Ausführung schließen. Die Turner der TG Wangen/Eisenharz geben sich, trotz zweier gewonnener Wettkämpfe und dem momentan zweiten Tabellenplatz in der Oberliga, keiner Illusion hin. Da auf die beiden Leistungsträger Pascal Schober und Moritz Mittmann verzichtet werden muss, schätzt TG-Trainer Robert Teiber das Kräfteverhältnis der beiden Mannschaften sehr unterschiedlich ein: „Wenn die VFL-Turner einen schlechten Tag erwischen und wir einen perfekten Wettkampf abliefern, haben wir eine kleine Siegchance.“ Kampflos werden die TG-Turner den Gästen die Geräte auf keinen Fall überlassen. Schöne Übungen sollen für gute Unterhaltung auf den Zuschauerrängen sorgen. Der Wettkampf findet unter Einhaltung der 3G-Regeln der Corona-Verordnung statt. Bei Schüler unter 18 Jahren reicht die Vorlage des Schülerausweises. Verpflichtend ist das Tragen einer FFP2-Maske während des Aufenthalts im Hallengebäude.

Ein fester Eintritt zum Wettkampf wird nicht erhoben. Eintrittsspenden werden gerne angenommen. Diese werden nach Angaben der TG Wangen/Eisenharz an das Aktionsbündnis Ukrainehilfe weitergeleitet. Ab 14 Uhr hat die Kaffee- und Kuchentheke der Turner geöffnet, bevor der Zweikampf zwischen den beiden Turnteams um 15 Uhr mit dem Bodenturnen auf der zwölf mal zwölf Meter Bodenfläche beginnt.