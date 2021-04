Ohne gültigen Führerschein auf der A96 unterwegs

Die Polizei hat am Samstag einen Autofahrer erwischt, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Beamten kontrollierten laut Bericht gegen 16.50 Uhr einen VW. Der 43-jährige Fahrer händigte ihnen eine im Ausland ausgestellte Fahrerlaubnis aus. Wie sich nach bisherigen Ermittlungen herausstellte, hätte er diese in eine deutsche umschreiben lassen müssen. Der Führerschein sowie ein weiteres Dokument wurden zur weitergehenden Prüfung einbehalten. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.