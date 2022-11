Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln sowie ohne Führerschein war ein 31-jähriger Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Dienstagnachmittag in der Zeppelinstraße bei einer Verkehrskontrolle gestoppt haben. Während der Mann laut Polizeibericht einen Alkoholtest verweigerte, verlief ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin, Kokain und Cannabis. Der 31-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen an die Staatsanwaltschaft.