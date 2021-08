Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei strahlendem Sonnenschein und blauweißem Himmel feierten 15 LernpartnerInnen ihr GMS Oktoberabschlussfest und konnten endlich ihre Zeugnisse in den Händen halten. Trotz der schwierigen Bedingungen dieses Schuljahres zeigten alle ihr Bestes und freuten sich über einen „sauguaten“ Gesamtschnitt von 2,2. Bei einer zünftigen Brotzeit lauschten die Gäste des Abends den musikalischen Darbietungen von Gregory und Gerald Liong. Am „GMS Stammtisch“ schwelgten die LernpartnerInnen danach gemeinsam in Erinnerungen. Das Lernbegleiterteam „MaReiKe“ gratulierte den Absolventen mit einem Lied und überreichte standesgemäß einen bayrischen Filzhut. „O´bgschlossn is!“ Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für eure Zukunft.

Folgende LernpartnerInnen feierten an der Gemeinschaftsschule ihren Abschluss (P= Preis, B= Belobigung): Stufe 9.1: Mirac Altay, Fabian Frey (B), Armin Lorenz, Leon Reiss (B), Phillipp Roßbruch (P), Madeleine Schröder (B), Lucas Sturm (P).

Stufe 9.2: Anil Dükme, Tim Hasel (P), Kilian Löffler (B), Julian Pinkl, Jonas Rädler (B).

Stufe 9.3: Samuel Hestner (B), Alexander Lukas Hirschle, Arda Kamis (B).