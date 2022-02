Oberliga-Turner beenden zweijährige Pause

Nach beinahe zweijähriger Corona-Zwangspause startet die TG Wangen/Eisenharz II, mit einem Heimwettkampf am Sonntag, 20. Februar, um 15 Uhr in der wangener Ebnethalle in eine neue Saison der Oberliga des Schwäbischen Turnerbundes. Zu Gast ist die Mannschaft der KTV Hohenlohe II.

Noch nicht ganz vergessen ist die abgebrochene Saison 2020, in der die Allgäuer in den vier geturnten Wettkämpfen sieglos blieben. Nun hofft die Mannschaft auf eine erfolgreichere Saison 2022. Doch wie schon in der zuletzt geturnten und abgebrochenen Ligarunde 2020 ist der Kader dünn besetzt. Verhinderung durch schulische Abschlussprüfungen, Abgänge ins Studium und in die Berufsausbildung, Verletzungen, sowie immer wieder Turner in Quarantäne, bereiten der Turngemeinschaft Schwierigkeiten. Um genügend Turner aufbieten zu können, hat die TG Wangen/Eisenharz deshalb die Kreis- und Bezirksligamannschaft aufgelöst und versucht nun, diese jungen Turner in das Oberligateam zu integrieren.

Die Turner aus Hohenlohe und dem Allgäu kennen sich seit Jahren. Beide turnen mit ihrer ersten Vertretung in der 3. Bundesliga, in der sie jedoch zur Zeit nicht aufeinander treffen. Während die TG Wangen/Eisenharz der Südgruppe angehört, turnt die KTV Hohenlohe in der 3. Bundesliga Nord. Um die Stärken des jeweils anderen, wissen die Turner auch durch viele Aufeinandertreffen im Ligasystem des Schwäbischen Turnerbundes. Bevorteilt durch das Leistungszentrum mit permanent stehenden Geräten und Schnitzelgrube, turnen die Gäste aus Hohenlohe die wesentlich höherwertigen Sprünge über den Sprungtisch und schwierigere Abgänge vor allem am Reck. Die Turner der TG Wangen/Eisenharz sehen ihre Stärken in den schwierigen Kürübungen mit hohen Ausgangswerten am Boden, Pauschenpferd und an den Ringen.

Beide Mannschaften werden Turner aus ihrem Bundesligateam einsetzen. Möglich macht dies zum einen das Doppelstartrecht der U20-Jahre Turner, zum anderen die Regelung, dass alle Turner, welche im Vorjahr weniger als sieben Geräte-Einsätze in der Bundesliga absolviert haben, im STB-Ligasystem startberechtigt sind. Es werden deshalb einige hochklassige Übungen von den Turnern beider Mannschaften erwartet. Geturnt wird nach dem Score-Point-System. An jedem Gerät turnen vier Turner von jedem Team, ein Mann-gegen-Mann-Duell aus. Von den Kampfrichtern wird die Höhe der Wertungsdifferenz zwischen den Duellanten in Gewinnpunkte für den Sieger umgerechnet und der Mannschaft gutgeschrieben.

TG-Trainer Robert Teiber erwartet einen schweren Wettkampf für seine Turner. „Die Turner der KTV Hohenlohe sind bekannt für eine gute Übungsausführung. Wenn wir unser schwieriges Programm ohne große Fehler durchbringen, haben wir aber auch eine Chance den Wettkampf zu gewinnen.“ Dank des kürzlichen Triumphs beim Oberschwaben-Cup, gehen die Turner der TG Wangen/Eisenharz den Saisonstart in der Oberliga auf jeden Fall zuversichtlich und motiviert an.

Beim Heimwettkampf am Sonntag in der Ebnethalle/Wangen werden die Turner Lukas Mader, Jakob Hölz, Stefan Merath, Nico Steinhauser, Benjamin Mayer, Julian von Kirn, Jakob Teiber, Moritz Mittmann, Pascal Schober und Leo Mörsch für das Team der TG Wangen/Eisenharz auflaufen.

Zuschauer sind unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Vorgaben willkommen. Es gelten die 2G-Regeln. Der Einlass erfolgt unter Kontrolle des Impf- beziehungsweise Genesenen-Status. Bei Schülern unter 18 Jahren reicht die Vorlage des Schülerausweises. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske während des Aufenthalts im Hallengebäude. Der Eintritt ist frei. Ab 14 Uhr hat die Kaffee- und Kuchentheke der Turner geöffnet, bevor der Wettkampf um 15 Uhr mit dem Bodenturnen auf der 12x12-Meter Bodenfläche beginnt.