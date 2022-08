Festspiele enden mit ausverkaufter Vorstellung – Diese Stücke kamen besonders gut an

Die diesjährigen Festspiele Wangen sind am Sonntag mit einer komplett ausverkauften Vorstellung von „Des Kaisers neue Kleider“ bei herrlichem Sonnenschein über die Bühne im Zunftwinkel gegangen. Ein für alle – Schauspieler, Regie, Technik und Verein – schönes Ende dieser insgesamt guten Saison. Das berichtet die Stadt in einer Bilanz der zurückliegenden Wochen.

Das Wetter spielte nicht immer ganz mit. „Wir mussten vier volle Programme von 15 in die Stadthalle verlegen. Zweimal mussten wir abbrechen, weil der Regen früher eingesetzt hatte als vorausgesagt und so heftig, dass es unmöglich war fortzusetzen“, sagt Christoph Morlok, stellvertretender Vorsitzender des Festspielvereins.

Viele bevorzugen Aufführung im Freien

Wer den Abbruch erlebte, bekam das Angebot, an einem späteren Termin noch einmal kommen zu können. „Dieses Angebot wurde sehr gerne angenommen“, so Morlok.

Die Aufführungen in der Stadthalle seien schwächer besucht gewesen als jene im Freien – möglicherweise auch, weil angesichts der Pandemie viele Menschen noch sehr vorsichtig mit dem Besuch von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind, vermutet er.

Auch die Hitze der ersten Wochen tat ihr Übriges, berichtet die Stadt. Nachmittags blieben an den besonders heißen Tagen Sitze leer – trotz weiter verbesserter Sonnensegel im Zunftwinkel, wie es in dem Schreiben heißt.

Die Festspiele Wangen sind für dieses Jahr beendet. Das Bild zeigt die letzte Vorstellung im ausverkauften Zunftwinkel am vergangenen Sonntag. (Foto: Christoph Morlok)

Als Familienstück war in diesem Jahr bei den Festspielen in Wangen „Des Kaisers neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans-Christian Andersen zu sehen. (Foto: Caesar)

„Des Kaisers neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans-Christian Andersen hatte eine Auslastung von 66 Prozent. Darunter waren viele Erwachsene, die ohne Kinder kamen und sich laut Morlok „dafür fast entschuldigten“. Doch die Geschichte vom Kaiser, der von falschen Beratern umgeben ist, schien den Zeitgeist bestens zu treffen.

Aktuelles Thema stößt auf großes Interesse

Wie in den vergangenen Jahren hatte das Abendstück eine stärkere Wirkung als das Familienstück. Zuvor war dies bisweilen umgekehrt. „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada kam auf eine 75-prozentige Auslastung und stieß beim Publikum auf große Zustimmung, berichtet die Stadt weiter. Auch hier wurden auf der Bühne sehr aktuelle Themen diskutiert: unter anderem die Furcht vor dem Arbeitsplatzverlust, der Inflation und dem Abgleiten in die Armut.

Das Team um den Künstlerischen Leiter Peter Raffalt habe sich in Wangen sehr wohlgefühlt, sagt Morlok in der Bilanz. So habe sich das Ensemble am Sonntag auch mit ein bisschen Wehmut nach der Derniere getrennt.