Nur raus aus der DDR – eine Ballonflucht in den Westen

Familie Wetzel lebte nach der Flucht lange Zeit in der Nähe von Naila, erst seit drei Jahren wohnen die Wetzels wieder in Chemnitz. Familie Strelzyk zog zunächst nach Bad Kissingen, dann in die Schweiz und nach der Wende wieder zurück in ihr früheres Eigenheim im ostdeutschen Pößneck. Peter Strelzyk ist 2017 verstorben. Über die tollkühne Flucht wurden zwei Kinofilme gedreht: Mit dem Wind nach Westen (1980) und „Ballon“ von Michael Herbig (2018). Weitere Informationen unter www.ballonflucht.de

„Sind wir im Westen?,“ fragten die DDR-Flüchtlinge angespannt. „Wo denn sonst?“, antworteten die Polizisten, die sie aufgegabelt hatten. Damit war klar: Günter Wetzel und Peter Strelzyk war mit ihren Familien eine spektakuläre Flucht aus der DDR geglückt. „Wir hatten schon lange das Ziel, die DDR zu verlassen“, erzählt Günter Wetzel jüngst bei einer Veranstaltung im Rupert-Neß-Gymnasium – ganz ruhig, als wäre das gar nichts Besonderes gewesen.

Husarenstreich gegen das sozialistische Regime

Was dann vor über 40 Jahren folgte, entpuppt sich als atemberaubendes Abenteuer, als Husarenstreich gegen das sozialistische Regime. Zu seinem Fluchtfahrzeug sagt Günter Wetzel heute: „In so einen Ballon würde ich heute sicher nicht mehr steigen“. Doch damals trug sie ein geradezu naives Vertrauen, dass alles klappen würde und ihre Konstruktion sicher sei. Dabei war ihnen die Stasi bereits dicht auf den Fersen – allerdings nicht dicht genug, um sie noch an der Flucht zu hindern.

Günter Wetzel berichtete im Wangener Gymnasium über seine abenteuerliche Ballonflucht aus der DDR in den Westen. Im Hintergrund der selbst gebaute Ballon. (Foto: Kraft-Bounin)

Angefangen hatte alles mit der immer größeren Unzufriedenheit mit den Verhältnissen im Arbeiter- und Bauernstaat. Aufgewachsen seit 1955 in der heilen Welt des Dorfes Grobenreuth, merkt Günter Wetzel schnell, dass da einiges schiefläuft. Je älter er wird, desto mehr bekommt er vom Unrecht mit, fühlt sich eingesperrt und mehr und mehr ungerecht behandelt. Etwa weil ihm das Studium der Physik nur deshalb verweigert wird, weil sein Vater die Familie früh Richtung Westen verlassen hatte. Er musste dafür „bezahlen“.

Wie sich die Familien kennenlernten

Die Westverwandtschaft seiner Frau führt Günter Wetzel 1974 mit Peter Strelzyk zusammen, einem Elektrotechniker, der Mitglied in der SED war. Die beiden freundeten sich an. Nach und nach bemerkte Wetzel, dass auch Strelzyk dem Regime durchaus kritisch gegenüberstand. Vier Jahre später war das gegenseitige Vertrauen so groß, dass man 1978 – am 8. März – den Beschluss fasste, mit einem Ballon in den Westen zu fliehen. Eine West-Zeitschrift mit einem Bericht über ein Ballonfahrer-Festival in Mexiko hatte sie auf diese Idee gebracht.

Dieses Gebläse stellte die Stasi nach einem der missratenen Fluchtversuche von Günter Wetzel sicher. Das Foto befand sich in seiner 2400 Seiten umfassenden Stasi-Akte. (Foto: privat)

Bei den Vorbereitungen kam den beiden Familienvätern ihr technisches Verständnis und ihr handwerkliches Geschick zu Gute. Schließlich brauchte es nicht nur einen Ballon, sondern auch Gas, einen Brenner, ein Gebläse und vieles mehr, das es nun in akribischer Tüftlerarbeit zu einem trag- und flugfähigen Ballon zusammenzubauen galt.

Drei Fluchtversuche waren nötig

Unter Geheimhaltung gegenüber Freunden und Verwandten, versteht sich. Niemand durfte etwas merken. Drei Versuche benötigten die beiden. Drei Ballons fertigte Günter Wetzel aus tausenden Quadratmetern Stoff auf seiner heimischen Nähmaschine. Dazu kamen hunderte Meter Seil, zahlreiche Teile aus Wetzels Motorrad oder seinem Wartburg – zusammengelötete Teilen und ein einfaches Winkelstahlblech, das mit ein paar wenigen Seilen rundherum die Gondel bildete.

Zwei Versuche gingen schief. Das erste Mal hob der Ballon erst gar nicht ab, beim zweiten Mal flog Peter Strelzyk allein mit Familie zwar ein Stück, landete dann aber unsanft im Sperrgebiet. Günter Wetzel hatte damals für kurze Zeit den Glauben an das Vorhaben verloren. Das zerstörte Teil mussten die Probeflieger zurücklassen. Und diese Teile waren es denn auch, die die Stasi auf ihre Spur brachte.

Eigentlich ein normales Leben geführt

Peter Strelzyk überredete seinen Freund danach zu einem dritten Versuch. Mit 60 Stoffbahnen à 35 Metern Länge, insgesamt 1250 Quadratmeter Stoff, klappte es schließlich. „Wir hatten die ganzen eineinhalb Jahre der Vorbereitung unser ganz normales Leben fortgeführt, um nicht aufzufallen“, so Günter Wetzel. Strelzyk blieb in der Partei, Wetzel ging seinem Job als Kraftfahrer nach, beide kümmerten sich um ihre jeweiligen Eigenheime, die sie gebaut hatten.

Dieses Bild vom 17. September 1979 zeigt die Familie Strelzyk mit dem Heißluftballon, in dem sie zusammen mit der Wetzel in einer halbstündigen Fahrt aus der DDR flohen. (Foto: Feldrapp/dpa)

Nun musste nur noch das Wetter mitspielen. Und das tat es in der Nacht zum 16. September 1979 mit einem Wind, der sie gen Westen trug. Vier Erwachsene und vier Kinder im Alter von zwei, fünf, elf und 15 Jahren bestiegen in dieser mondhellen Nacht die gewagte Konstruktion, 33 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, auf einem eigens ausgesuchten Startplatz im Saaletal. Die Frauen setzten sich mit je einem kleinen Kind der Wetzels in eine Ecke der Gondel, die halbwüchsigen Strelzyk-Söhne in die anderen Ecken und die beiden Konstrukteure stellten sich zu Brenner und Gasflaschen in der Mitte.

Der Stoff fing zunächst Feuer

Als hätte das alles nicht schon für genug Aufregung gesorgt, blieben sie fast am Boden hängen, weil sie die Befestigungsseile nicht schnell genug kappen konnten. Der Ballon kippte zur Seite und der Stoff fing Feuer. „Wir haben das mit einem Wasserfeuerlöscher erstickt und es ging los“, erzählt Wetzel heute vollkommen gelassen. Schließlich, in 2000 Meter Höhe bei minus 8 Grad, erkannten sie, dass die Grenzpolizei sie entdeckt haben musste und versuchte sie mit Scheinwerfern dingfest zu machen. Das aber gelang nicht.

Dann ging auch noch das Gas aus

Zu allem Übel stellten die Flüchtenden kurz darauf fest, dass die Gasflaschen leer waren. Sie wussten nicht, ob sie bereits über dem Westen schwebten. Doch das Glück blieb ihnen hold. Sie schafften es gerade so über hohe Bäume, bevor es aus schwindelerregender Höhe abwärts ging. Sie landeten mit einem heftigen Aufprall in einem Gebüsch nahe dem westdeutschen Städtchen Naila.

Sie hatten alles zurückgelassen, Eigentum, Arbeit, Freunde und Verwandte. „Hier begann unser neues Leben, das wir uns so sehr gewünscht hatten“.