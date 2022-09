Nuber und Wunderle gewinnen ihre Altersklasse

Im Hauptlauf des Memminger Stadtlaufs über 5820 Meter, die sich über sechs Runden durch die Altstadt zogen, sind auch Thomas Nuber und Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen am Start gewesen.

Nuber war von Anfang an in der Spitzengruppe dabei und sicherte sich den fünften Gesamtrang der 258 Männer. Er gewann in einer Zeit von 19:10 Minuten seine Altersklasse.

Bei den Frauen überzeugte Wunderle, die drei Stunden zuvor bei einem Zeitfahren in Bad Waldsee am Start stand. Nach dem deutlichen Sieg über die zehn Kilometer mit dem Rennrad, sicherte sie sich beim Lauf in Memmingen hinter der Leichtathletin Katrin Geiger vom dortigen Verein den zweiten Gesamtrang der 89 Frauen. Nach starken 21:52 Minuten finishte Wunderle als erste ihrer Klasse.