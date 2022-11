Novembermarkt des Beruflichen Schulzentrum Wangens

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte die inzwischen schon über ein viertel Jahrhundert alte Tradition wieder aufgenommen werden: Der traditionelle Novembermarkt lockte auch in diesem Jahr wieder viele Besucher an. Trotz des nicht ganz optimalen Wetters nahmen viele ehemalige Schüler*innen und Lehrer*innen die Chance wahr, mal wieder im BSW vorbeizuschauen.

Das Angebot konnte sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. Leicht hatten es die gewerblichen Berufszweige, die mit ihren Materialen Holz und Metall und guten Ideen großartige Produkte zauberten. Die Schüler der Metallabteilung boten Elche aus Stahl, geschweißte Metallkerzenständer und gebogene Draht-Rentiere an, die in der schuleigenen Schweißerei hergestellt wurden. Die zukünftigen Schreiner hatten schöne Kerzenständer in Weihnachtsdesigns zu bieten. Aber auch alle anderen Klassen mussten sich nicht verstecken: Weihnachtskränze, Weihnachtsgebäck, Backmischungen und allerlei weihnachtliche Deko machte Lust auf die kommende Adventszeit. Und wer noch den passenden Geschenkanhänger suchte, wurde auch an zwei gut bestückten Ständen fündig. Im BSW-Café wurde fairer Kaffee und selbstgebackener Kuchen verkauft und auch der EL-SOL-Laden, der von Schüler*innen des BSW betrieben wird, hatte einen Marktstand vorbereitet.

Wer eine kurze Pause brauchte, konnte sich bei einem Glas Glühwein oder einem reichhaltigen Essensangebot stärken. Für Unterhaltung war ebenfalls gesorgt. Beim Dosenwerfen oder Cornhole-Spiel, beim Losen oder auch beim Fifa-Wettbewerb konnten die Schüler und Gäste zeigen, was sie konnten.