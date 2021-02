Notengebung in Abschlussklassen ist trotz Fernunterricht nicht in Gefahr

Nach einem etwas holprigen Start des Fernunterrichts Anfang des Jahres scheinen sich Schüler, Eltern und Lehrer mit dem digitalen Unterricht anzufreunden. Ein kurzes Zwischenfazit an der Johann-Andreas-Rauch-Realschule und dem Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen fällt positiv aus.

„Wir sind mit dieser Entwicklung doch sehr zufrieden“, sagt Heiko Kloos, Leiter der Johann-Andreas-Rauch-Realschule in Wangen. Der technische Bereich laufe mittlerweile störungsfrei und es sei möglich, jedweden sonstigen Präsenzunterricht auch im Fernunterricht abzudecken. Auch die Rückmeldungen der Eltern sind laut Kloos überwiegend positiv. Besonders die von der Schule durch den Stundenplan vorgegebene Tagesstruktur finde viel Anklang: „Der Schulablauf nach Stundenplan entlastet die Eltern und zeigt ihnen, dass ihre Kinder auch von daheim aus Fortschritte machen.“

Realschule: Steigender Aufwand durch IT-Pflege

Natürlich gibt es in Einzelfällen immer noch Probleme mit der häuslichen Ausstattung oder der Geschwindigkeit des heimischen Internetanschlusses, aber „da versuchen wir individuelle Lösungen zu finden“, so Kloos. Mittlerweile ist auch der Großteil der angeschafften Leihgeräte an die Schüler verteilt, sodass die Zahl der technischen Probleme weiter abnimmt. Im Umkehrschluss steigt allerdings die Arbeit der IT-Beauftragten an der Schule stark an. „Da machen wir uns etwas Sorgen, weil bei 40 verliehenen Endgeräten auch nach dem erstmaligen Einrichten immer wieder Arbeit anfällt.“ Laut dem Digitalpakt Schule sollen solche Aufgaben künftig durch ein von der Kommune engagiertes Unternehmen erledigt werden. Noch bewältigen die Schulen dies aber in Eigenregie.

Ähnlich positiv fällt das Zwischenfazit am Rupert-Neß-Gymnasium aus. Hier wurde auf Initiative des Elternbeirats unter den Eltern eine Umfrage durchgeführt, wie zufrieden sie bislang mit dem Fernunterricht ihrer Kinder sind. „Es ist ein sehr erfreuliches Ergebnis und gerade unsere Lehrkräfte haben sehr viel Lob erhalten“, weiß Schulleiter Michael Roth vom Ergebnis zu berichten.

Gymnasium: kaum noch technische Probleme

Technische Probleme habe es in den Fernunterrichtswochen kaum noch gegeben, was auch daran liege, dass man jetzt deutlich besser vorbereitet gewesen sei, als noch im vergangenen Frühjahr. Im Vergleich zum ersten Lockdown, als man sich quasi über das Wochenende ein Konzept ausdenken musste, habe man jetzt genug Zeit gehabt, um sogar weitere, schuleigene Server anzuschaffen. „Wir haben technisch aufgerüstet, sodass wir jetzt keine Zusammenbrüche des Systems mehr haben. Auch das, was wir über die Plattform Moodle machen, funktioniert mittlerweile gut“, erklärt Roth. Und natürlich habe sich auch die technische Versiertheit des Lehrkörpers im vergangenen Jahr stark verbessert.

Eltern sorgen sich wegen langer Bildschirmzeiten

Kritische Stimmen gibt es in der Umfrage natürlich auch. So merken einigen Eltern an, dass sie ihre Kinder nicht gerne sechs Stunden durchgehend vor dem Bildschirm sitzen sehen. „Die Bildschirmzeiten sind sehr hoch“, bestätigen auch beide Schulleiter. In Kombination mit einer Videokonferenz in jedem Fach werde die digitale Arbeit für jeden Beteiligten irgendwann anstrengend und ermüdend.

Roth selbst versuche das Problem so zu lösen, dass er zu Beginn der Stunde 20 Minuten per Videoschalte Input gebe, um die Schüler im Anschluss selbstständig arbeiten zu lassen. Wer Fragen habe, wende sich dann individuell wieder an Ihn.

Das würden auch viele seiner Kollegen so handhaben, aber eingefleischte Lehrer kommen da auch mal in einen Konflikt. „Wir Lehrer haben nun mal den Anspruch, den Stoff möglichst ohne Lücken zu vermitteln. Da kann es schon mal passieren, dass man versucht, den gewohnten Präsenzunterricht eins zu eins in den Fernunterricht zu übernehmen“, beschreibt Roth den Spagat, den er und seine Kollegen zurzeit unternehmen.

Was die Zeugnisse angeht, so sind beide Schulleiter sicher, dass die Grundlagen für die ordentliche Vergabe von Noten zum richtigen Zeitpunkt gegeben sein wird.

Informationen zum Leistungsstand stehen an

Für die Halbjahresinformationen für Klasse 5 bis 10, die ja immer mehr eine Art Zwischenstandsbericht sind, sei es nicht ganz so wichtig, ob man eine, zwei oder vielleicht auch mal keine Klassenarbeit im ersten Halbjahr geschrieben hat, beschreibt Roth die aktuelle Situation am Gymnasium. „Hier versuchen wir, wenn es möglich ist, eine Note zu geben, wo es nicht möglich ist, eben nicht“, so Roth. Natürlich werde aber alles individuell ausführlich besprochen, so dass Schüler und Eltern um den Leistungsstand in jedem Fach wissen.

Für die Klassenstufen 11 und 12, bei denen am Gymnasium im Februar wichtige Zeugnisse anstehen, die in die Abiturnote eingehen werden, wurde von Seiten des Kultusministeriums aufgrund des mehr als vierwöchigen Schulausfalls die Anzahl der nötigen Klassenarbeiten verringert. Wo oftmals zwei Prüfungen pro Halbjahr geschrieben wurden, wird man an dem Gymnasium jetzt mit einer Prüfung eine Note finden müssen.

Sportprüfungen folgen erst im Juli

Und in abiturrelevanten Fächern wie Musik und Kunst, wo für eine Note vorgespielt oder eine Skulptur oder ein Bild angefertigt werden müssen, wird es in der Vorbereitung auf die praktischen Prüfungen auch praktischen Unterricht an der Schule geben. Diese Ausnahme wurde vom Ministerium eingeräumt, da die praktischen Prüfungen hier bereits im März stattfinden. „Für Sport haben wir diese praktischen Stunden noch nicht angesetzt, weil hier die Prüfung erst im Juli ist. Wir wollen wirklich so wenig Leute wie möglich in der Schule haben“, erklärt Roth.

Auch an der Realschule stehen für die Schüler der Abschlussklasse 10 wichtige Monate an. Auch hier gibt es Halbjahreszeugnisse, die allerdings nicht als eigene Note in das Abschlusszeugnis eingehen, sondern Teil der Gesamtnote sind. Da, wo beispielsweise in einem Nebenfach bislang keine schriftlichen Leistungen erbracht werden konnten, ist die Notengebung trotzdem möglich. „Schließlich hatten wir bis Weihnachten normalen Unterricht“, so Kloos. Aber natürlich seien die Halbjahreszeugnisse in der Klasse zehn so nur „bedingt aussagekräftig“. Er verlasse sich jetzt einfach darauf, dass es noch ein paar Monate normalen Unterricht geben werde, in denen man die Noten auf ein breiteres Fundament stellen kann. Allerdings, und das betont Kloos nach eigener Aussage auch gegenüber seinen Schülern: „Noch nie hatte eine Abschlussklasse so viel Zeit sich auf die Prüfungen vorzubereiten.“ Schließlich habe das Kultusministerium beschlossen, die Abschlussprüfungen erst im Juli, statt wie sonst im April, durchzuführen.