Noch Plätze frei bei der „Frauensache“ in Wangen

Seit über 100 Jahren dürfen Frauen wählen. 1919 wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Ein guter Grund für das Gästeamt 2019 eine neue Führung mit dem Titel „Frauensache“ zu kreieren. Gabriele Neher und Anneliese Welte bringen dabei Gästen und Einheimischen Geschichten über Wangener Frauen aus Vergangenheit und Gegenwart näher. Für die öffentliche Führung am Donnerstag, 11. August, sind noch Plätze frei. Interessierte Männer sind ebenfalls willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Treffpunkt ist um 16 Uhr am Gästeamt. Die Teilnahme kostet sieben Euro pro Person. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Tickets und Gutscheine sind unter Telefon 07522 / 742 11 oder online über www.wangen.reservix.de erhältlich.