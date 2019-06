Noch nie so viel Strom erzeugt wie 2018

Viele gute Nachrichten hat es bei der 10. Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Region Wangen eG gegeben: Noch nie wurde so viel Strom erzeugt wie 2018. Und die Mitglieder erhalten auch in diesem Jahr eine Dividende von drei Prozent.

Sehr erfreut zeigte sich der Technische Vorstand, Wolfgang Friedrich, von den produzierten 475 000 Kilowattstunden. „So gut waren wir noch nie“, so Friedrich. Die Photovoltaik-Anlagen (PVA) liefen während des sonnenreichen Jahres auf Hochtouren. Außerdem wurden auf der Amtzeller Kinderkrippe die relativ flach auf dem Dach montierten Solarmodule gereinigt, was prompt zu einer höheren Energieausbeute führte. Weil die Reinigung so erfolgreich war, werden nun nach und nach auch andere PVA fachgerecht gereinigt, kündigte Friedrich an.

Zur Prognose fürs laufende Jahr gehörte, dass durch den harten Winter einige Solarmodule der PVA in Göttlishofen und in Neuravensburg Schaden genommen hatten und repariert werden mussten. Da im März und April bereits deutlich geringere Erträge gemessen wurden als im Vorjahr, geht Friedrich von einer niedrigeren Gesamtbilanz in Höhe von 460 000 Kilowattstunden aus.

Derzeit betreibt die BEG zwölf PVA. Gespräche laufen aktuell mit der Stadt Wangen über den Bau einer weiteren Anlage auf dem Dach des neuen Kindergartens St. Raphael in Primisweiler. Ebenfalls in Gesprächen befindet sich die BEG derzeit mit einem Wangener Unternehmen, das sich vorstellen kann, auf seinem Dach eine BEG-PVA zu installieren.

Mit Blick auf die Anlagen, die in zehn Jahren installiert worden sind, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende, Wangenes Oberbürgermeister Michael Lang, dass sie sehr erfolgreich seien. Den Vorschlag, wie in den Vorjahren auch diesmal an der Drei-Prozent-Dividende festzuhalten, genehmigte die Versammlung einstimmig bei einer Enthaltung.

Erfolgreich umgesetzt ist seit Herbst 2018 das Lichtcontracting mit der Stadt Wangen, in das die BEG investiert hat. Sie ermöglichen der Stadt 70-prozentige Energieeinsparungen, womit rund 20 Tonnen CO2-Ausstoß vermieden werde.

Eine positive Bilanz konnte auch Finanzvorstand Christoph Müller vorlegen. Per Jahresende 2018 hatte die BEG 541 Mitglieder, die 8059 Anteile hielten. Aktiva und Passiva lagen bei 1,03 Miollionen Euro. „Wir konnten unsere Verbindlichkeiten deutlich von 221 500 auf 160 000 Euro reduzieren“, betonte Müller. Die Anlagenquote betrage 95,7 Prozent die Eigenkapitalquote 82,7 Prozent.

OB Lang dankte den Vorständen Wolfgang Friedrich und Christoph Müller für ihre von hohem Sachverstand geprägte Arbeit und schloss mit Blick auf die zurückliegenden zehn Jahre ausdrücklich deren Vorgänger Siegfried Bühner und Johannes Aschauer mit ein.

Für ihr Engagement von Beginn an bis heute wurden die Aufsichtsräte Christine Bucher, Hans-Dieter Dörr, Walter Gebhard, Anton Glatthaar, Michael Lang und Dieter Neugebauer sowie Johannes Aschauer, der 2011 vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechselte und Christoph Müller, der den umgekehrten Weg machte, geehrt.