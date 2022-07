Nirgends im Land landen so viele Betrunkene im Krankenhaus wie im Kreis Ravensburg

Mehr Schulsozialarbeit – „auch schon an den Grundschulen“. Das haben Eltern bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Suchtgefahren und -prävention gefordert. Auf diese Weise könnten mehr verlässliche Anlaufstellen geschaffen werden. Ein weiteres beklagtes Manko in Wangen: Es fehle auch an Streetworkern, um Jugendliche anzusprechen, die über herkömmliche Präventionsangebote nicht erreichbar sind.

Organisiert hatte den Präventionstag der Gesamtelternbeirat der Schulen in Wangen. Er setzte sich tagsüber mit thematisch passenden Theateraufführungen der „Wilden Bühne“ vor Schülern und abends der Debatte unter dem Titel „Sucht aus verschiedenen Blickwinkeln“ im Rupert-Ness-Gymnasium zusammen.

„Wollen bestärken, ,nein’ zu sagen“

Die Elternbeiratsvorsitzende am Rupert-Neß-Gymnasium, Corinna Fellner, eröffnete gemeinsam mit Schulleiter Michael Roth die Abendveranstaltung. „Wir wollen als Eltern unsere Kinder darin bestärken, ‚Nein‘ zu sagen“, so Fellner.

Um „Sucht aus verschiedenen Blickwinkeln“ ging es bei einer Podiumsdiskussion im Rupert-Ness-Gymnasium. (Foto: kbo)

Polizeipräsident Uwe Stürmer, wie Wangens OB Michael Lang, Schirmherr des Tages, machte klar, wie ernst die Drogenproblematik im Kreis Ravensburg ist. Es gebe „Jahr für Jahr steigende Zahlen.“ Drogen seien heutzutage auch im kleinsten Ort und in jeder Schule verfügbar. Mit fünf bis acht Drogentoten im Jahr belegt der Landkreis Ravensburg einen der traurigen Spitzenplätze in Baden-Württemberg.

„Drogen vorherrschendes Vergehen“

„Drogendelikte sind bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren das vorherrschende Vergehen“, so Stürmer. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren steigen die Zahlen ebenfalls immer weiter an. Mit 55 Jugendlichen auf 10 000 Einwohner, die wegen Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden, liegt der Landkreis sogar ganz vorn. „Wenn es uns mit Aufklärung gelingt, dass Jugendliche widerstehen, ist viel gewonnen“, so der Polizeichef. OB Michael Lang appellierte bei diesem „etwas unbequemen Thema“ an die Erwachsenen, Vorbild zu sein: „Wir können mit unserem Verhalten viel zur Prävention beitragen.“

Die Gefahren von Shishas

Mit den einführenden Statements der Podiumsteilnehmer gab es viele grundlegenden Informationen über die jeweiligen Rauschmittel sowie über Hilfsangebote. Michael Hepp, als Polizist in der Präventionsarbeit häufig an Schulen unterwegs, verwies darauf, dass auch Nikotin vor allem seit der Shisha-Welle nicht zu vernachlässigen sei. Eine Stunde Shisha-Rauchen mit vier Personen entspreche etwa 100 Zigaretten. „Eine solche Dosis Nikotin würden Sie ohne Shisha in einer Stunde gar nicht schaffen“.

Absage an Cannabis-Freigabe

Das Ziel seiner Präventionsarbeit sei die „völlige Abstinenz“. Das gelte auch für Cannabis. „Ich lehne daher eine Freigabe von Cannabis, wie von der Ampel-Regierung vorgesehen, ab“, so Hepp. Da sei vieles – etwa wie künftig kontrolliert werden soll – völlig ungeklärt. Auch sein Chef Uwe Stürmer kann der Freigabe wenig abgewinnen. „Der Wirkstoffgehalt, das ist der THC-Gehalt, ist heute um ein Vielfaches höher als früher, als Sie vielleicht mal einen Joint ausprobiert haben“, warnte der Polizeipräsident. Auch die Schäden und vor allem die Gefahr der psychischen Abhängigkeit seien dementsprechend deutliche größer.

Gegen die Legalisierung von Cannabis sprechen sich Experten bei einer Debatte in Wangen aus. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

„Jugendliche probieren alles aus“, weiß Christian Sauter, seit acht Jahren als Sozialarbeiter in der Suchthilfe der Caritas Bodensee-Oberschwaben tätig. Im Jahr 2021 hatte er über 1700 Klienten in der Beratungsstelle, wobei Mädchen und Frauen lediglich etwa ein Fünftel der Fälle ausmachten.

Alkohol ist Thema Nummer 1

Alkohol ist dabei „Thema Nummer 1“, gefolgt von Opiaten (20 Prozent) und Cannabis (11 Prozent). Da der Drogenhilfe vielfach die finanziellen Mittel fehlen, kann auch Sauter meist nur die „harten“ Fälle bearbeiten. Der Sozialarbeiter nannte vor allem zwei Programme, die die Caritas dafür im Kreis Ravensburg anbietet.

Skoll, ein Selbstkontrolltraining, bei dem Jugendliche für sich selbst Ziele formulieren und gemeinsam mit einem Berater schauen, ob sie diese Ziele auch erreichen. Ziel ist dabei nicht die völlige Abstinenz, sondern die Reduktion des Konsums und die Kontrolle desselben. Das Programm „Hart am Limit“ (HaLT) greift immer dann, wenn Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus kommen. „Wir besprechen dann mit Jugendlichen ganz klar, wo sie stehen und welche Unterstützung sie bekommen können“, so Christian Sauter.

Cannabis als Einstiegsdroge

Auch Dr. Brigitte Schuler-Kuon, Suchtmedizinerin in Leutkirch, plädiert für eine frühzeitige professionelle Begleitung von gefährdeten Jugendlichen. „Und zwar ohne moralisierende Herangehensweise“, sondern mit dem Ziel, dass Betroffene gesund und ohne Sucht leben können. Sie hält Cannabis für eine Einstiegsdroge. „Wenn Sie 1000 Heroin- oder Kokainabhängige anschauen, dann sind 999 über THC eingestiegen“. Daher wandte auch sie sich gegen eine Freigabe von Cannabis und war sich dabei mit dem Podium einig.

Sie betonte außerdem, dass „ein THC-Entzug heutzutage extrem schwierig und anstrengend ist“ und plädierte dafür, jeweils genau hinzuschauen, ob Jugendliche nicht ganz andere Primärerkrankungen haben, „die sie nur mit THC aushalten“. Zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen oder große Nervosität. Sie forderte: „Die Schulsozialarbeit muss flächendeckend eingeführt werden, um früh hinschauen zu können“.

„Im Landkreis Ravensburg feiert man gern“

Auf die Frage des Moderators, SZ-Redaktionsleiter Jan Peter Steppat, warum der Kreis Ravensburg in der Statistik der Krankenhausaufenthalte nach Drogenkonsum ganz vorne liegt, verwies Christian Sauter auf verschiedene Einflussfaktoren, zu denen neben der Genetik auch die Erziehung und die Umwelt gehören. „Im Landkreis Ravensburg feiert man gern.“ Es gebe zahlreiche Feste bei Feuerwehren, Vereinen, in den Dörfern und Städten. Da wachsen Jugendliche sozusagen in den Alkohol und andere Drogen hinein. Beim Ravensburger Rutenfest komme es etwa zu „maximalen Krankenhauseinweisungen“ wegen Alkoholmissbrauch.

Ohne erhobenen Zeigefinger

Ein großes Anliegen war den anwesenden Eltern und Erziehern die Frage: Was können wir zur Prävention tun? „Bleiben Sie mit Ihren Kindern im Gespräch, spiegeln Sie Ihre Wahrnehmung und Ihre Sorgen und versuchen Sie zunächst ohne erhobenen Zeigefinger auszukommen“, lautete die einhellige Empfehlungen der Experten auf dem Podium.