Nils Heinrich probt in der Wangener Häge-Schmiede den Aufstand

Am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr ist Nils Heinrich mit dem Kabarett „Aufstand“ in der der Häge-Schmiede zu sehen. Der gern gesehene Gast diverser Kabarett-Sendungen und vor allem Schöpfer solcher YouTube-Ohrwürmer wie „Laktoseintoleranz“ bringt laut Ankündigung sein neuestes Live-Programm auf die Bühne. Es heißt „Nils Heinrich probt den Aufstand“. Das klingt kämpferisch, ist aber sehr lustig. Es bedeutet nämlich schlicht, dass er auf der Bühne steht und hinterlistigen Humor für Erwachsene macht. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Tel. 0 75 22 / 74-211, Reservierungen macht Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 0 75 22 / 29 131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 - 913627 erreichbar. Karten, die 2021 gekauft wurden, sind gültig.