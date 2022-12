Nikolausgabe wird zum Brot in Westafrika

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit über 45 Jahren zieht der Ulrichsnikolaus mit seinem Knecht Ruprecht bei den Familien im Pfarrsprengel St. Ulrich seine Kreise. Auch diesmal fieberten die Kinder in Praßberg, Waltersbühl, Wittwais und der Haid dem unverhofften abendlichen Besucherpaar entgegen.

„Da klopft doch was an der Tür!“, und schon steht der altehrwürdige Mann mit Mitra und Bischofsstab im Wohnzimmer. Schnaubend stellt Knecht Ruprecht seinen Sack auf den Stubenboden und das Gebimmel weicht erwartungsvoller Stille.

In ruhiger Stimme wird erzählt von dem guten Mann aus Myra, der im frühen vierten Jahrhundert ob seiner Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe große Bedeutung erlangt und alsbald von den Menschen in ganz Europa innige Verehrung findet. Der Bogen spannt sich fluchs zur Gegenwart, in der die Gegensätzlichkeit der Besitzenden und notleidenden Armen führwahr zum Himmel schreit. Da wird dem letzten klar: auch die heutige Zeit braucht Menschen mit großem Herz, Mut und Tatkraft.

So manches kleine pochende Herz kam sogleich ein wenig herunter, als im „Goldenen Buch“ nur gute Eigenschaften stehen und sich auf der Minus-Seite auf Nikolausens Stirn kein Faltenwurf abzeichnet. Nach nettem Gedichtchen und dem fehlerfreien Flötenspiel wich sämtliche Anspannung, und die leuchtenden Kinderaugen wetteiferten beim Ausleeren des Ruprechtsackes gar mit dem Abendstern der Nikolausnacht. „Komme nächstes Jahr ja wieder!“ musste der Heilige versprechen und hurtig ging es von dannen.

Alte Tradition in der Ulrichsgemeinde ist die soziale Ausrichtung des Nikolausbesuches. In diesem Jahr sollen die 350 Euro Nikolausspende an die „TogoHilfe Wangen e. V.“ gehen. Gefördert wird ein Brunnenprojekt in der Savanne im Norden des Landes. Zur Wasserversorgung bedarf es der Bohrung eines Tiefbrunnens 120 Meter hinab ins Erdreich. So gehört die mühselige Schlepperei der Wasserbehälter auf das hochgelegene Dorf Nassiogou endlich der Vergangenheit an.

Profitierende werden dann nicht nur die 228 Grundschüler des Ortes sein sondern vor allem auch die Bauern. „90 Prozent der Menschen leben hier von der Landwirtschaft“, beschreibt Togovereinsvorsitzender und Ulrichsnikolaus Johannes Sontheim die Notwendigkeit dieser Maßnahme, denn „nur mit diesem lebensspendenden Nass gibt es gute Erträge und die Chance auf ausreichende Ernährung der Dorfbewohner.“