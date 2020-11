Nikolaus schreibt Wangener Kindern einen Brief

Der Altstadt- und Museumsverein bedauert eigenen Angaben zufolge sehr, dass der Nikolaus dieses Jahr nicht die Kinder in der Rochuskapelle besuchen kann. Doch der Nikolaus hat den Kindern von Wangen einen Brief geschrieben (siehe Kasten).

Wer sich dennoch den Zauber der Nikolausfeier in der Rochuskapelle nicht entgehen lassen möchte, der kann am Sonntag, 6. Dezember, den Fernseher einschalten: Um 18.45 Uhr wird laut der Pressemitteilung eine im vergangenen Jahr aufgezeichnete Fernsehsendung mit der Nikolausfeier und dem Klosensingen in der Rochuskapelle im SWR Fernsehen Baden-Württemberg ausgestrahlt.

Außerdem teilt der Altstadt- und Museumsverein mit, dass auch die Wangemer Weihnacht am 23. Dezember in diesem Jahr abgesagt worden ist.