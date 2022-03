Niederwangener Philipp Groll läuft persönliche Bestzeit

Philipp Groll von der SG Niederwangen ist beim gut besetzten 10-km-Lauf in Ubstadt-Weiher nahe Karlsruhe am Start gewesen. Im ersten Rennen des Jahres wollte er seine Bestleistung von 34:30 Minuten aus dem Jahr 2007 knacken. Auf der zweimal zu laufenden, flachen Strecke um den Hardtsee konnte er nach schnellem Start ein gleichmäßiges Rennen laufen und finishte als Zehnter unter 309 Teilnehmern in der neuen persönlichen Bestzeit von 34:02 Minuten. In der Altersklasse M40 landete er auf Rang zwei.

Zwei Wochen später lief Groll den Bienwald-Halbmarathon im südpfälzischen Kandel. Mit 785 Startern und flachem Kurs bei bestem Laufwetter waren die Bedingungen für eine neue Bestzeit ideal. Nach intensivem Halbmarathontraining sollte es eine Zeit um 1:16 Stunden sein. Von Beginn an hatte Groll gute Beine und konnte nach 35:30 Minuten auf den ersten zehn Kilometern schon ein Polster erlaufen. Gegen Ende konnte er sogar noch zulegen und finishte letztlich in 1:14,51 Stunden. Dies bedeutete eine Steigerung seiner Bestzeit um über drei Minuten. Im schnellen Teilnehmerfeld belegte er Platz 23 und Platz drei in der Altersklasse M40.