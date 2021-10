Niederwangen blickt voraus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum zweiten Mal führte die GWRS Niederwangen im Rahmen des Tages der Berufsorientierung am Donnerstag, den 21.10.2021 eine Hausmesse durch. Im Vorfeld wurden Kontakte zu Betrieben und Firmen geknüpft, welche dann am frühen Morgen den Dorfplatz erreichten und das Schulgebäude sowie die Turnhalle mit ihren Messeständen belebten.

Nach einer kurzen Begrüßung der Gäste konnte es für die Schulklassen 1 bis 10 in Begleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer losgehen. Selbstverständlich im Einbahnsystem und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Landesverordnung. An den über 15 Messeständen erwarteten die Klassen Fachleute, die zahlreiche Informationen über ihre Firma und die Ausbildungsberufe gaben und die Schülerfragen geduldig beantworteten. In der Schulmensa wurden die Schülerinnen und Schüler von der Polizei Baden-Württemberg, der AOK Krankenkasse, dem Argenhof und der Bundeswehr informiert. Außerdem war Frau Maucher von der Bundesagentur für Arbeit vor Ort und konnte den Kindern und Jugendlichen ihren Tätigkeitsbereich erläutern.

Darüber hinaus gab es in mehreren Fachräumen Vorträge von Ausbildungsbotschaftern, das sind Auszubildenden, die über ihre Berufe und Ausbildungen berichten und diese sehr anschaulich präsentieren. Unter den Firmen der Ausbildungsbotschafter waren die Schreinerei Wirth-Bucher GmbH&Co.KG (Bad Waldsee), Carthago Reisemobilbau GmbH (Aulendorf), Vinzenz von Paul gGmbH Tagespflege (Wangen), LISSMAC Maschinenbau GmbH (Bad Wurzach), das Landradsamt Ravensburg, sowie der Bauhof Wangen.

In weiteren Räumlichkeiten fand eine Art Stationslernen zum Thema „Mein erster (Berufs-) Tag“ statt, mit welchem bestimmte Berufsfelder erarbeitet wurden. Hier kamen auch die Virtual Reality Brillen zum Einsatz, welche auf große Begeisterung stießen.

Am Ende dieses besonderen Schulvormittags rückten die Grundschüler mit ihrem einstudierten „Handwerkerlied“ in den Mittelpunkt. Damit durften sie die Modenschau von der AES Gruppe der 10 Klässler begleiten, in welcher die einzelnen Handwerker in passender Berufskleidung gezeigt wurden. An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Firma AUST in Ravensburg, welche uns hierzu die entsprechende Berufsbekleidung zur Verfügung stellte.

Als Zugabe sangen die Grundschüler „Danke“ und ließen es sich auch nicht nehmen als weitere Zu-gabe das Schullied vorzusingen.