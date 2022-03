Niederlage besiegelt Abstieg für den 1. TTC Wangen

Die Tischtennisspieler des 1. TTC Wangen steigen aus der Landesliga ab. Die Allgäuer verloren gegen den TSV Erbach mit 4:9. Garant für den Sieg der Erbacher waren Sefa Dogan und Josef Wanner, die in allen Einzeln und im Doppel ungeschlagen blieben.

Auf dem falschen Fuß erwischten Kunert/Halder ihre Gegner Klein/Mößlang beim 3:0-Sieg. Sohler/Kunkel hatten gegen Staudenecker/Dogan beim 0:3 kaum eine Chance. Auch Bächstädt/Fießinger verloren glatt gegen Wanner/Klein. Eher wenig Gegenwehr bekam Simon Kunert im Einzel bei seinem Sieg in drei Sätzen von Stefan Staudenecker. Der gute Start in die Einzel half den Wangenern im Endeffekt aber nichts, Stefan Halder verlor in vier Sätzen gegen Marcel Klein. Trotz 1:0-Satzführung verlor Philipp Sohler sein Spiel gegen Josef Wanner mit 1:3. Recht deutlich war das 0:3 von Frank Bächstädt gegen Sefa Dogan – Wangen lag nun 2:5 zurück.

Marcel Kunkel hatte Max Mößlang beim 3:0 sicher im Griff und verkürzte auf 3:5. Felix Fießinger gewann in vier Sätzen gegen Markus Klein, damit hieß es nur noch 4:5. Bei seiner 0:3-Niederlage gegen Stefan Staudenecker wurden Stefan Halder die Grenzen aufgezeigt. So gut wie gewonnen schien das Spiel von Philipp Sohler gegen Sefa Dogan, als es 2:0 hieß. Am Ende hatte Dogan jedoch die richtige Taktik gefunden und siegte in fünf Sätzen. 2:3 endete das Einzel zwischen Frank Bächstädt und Josef Wanner, sodass am Ende auch dieser Zähler auf das Konto der Erbacher ging. Damit war die Niederlage der Wangener besiegelt.

Für den 1. TTC Wangen geht es am 9. April gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen II erneut um Punkte. Die Mannschaft des TSV Erbach erreichte nach ihrem letzten Vorrundenspiel ein abschließendes Punkteverhältnis von 10:8. Auch für sie ist die Vorrunde damit vorbei.