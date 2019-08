Nichtschwimmerbecken in Wangen öffnet gar nicht mehr

Alle fünf Gäste, die am Freitagnachmittag in der Kneipe C4 in Ravensburg unweit des Marienplatzes sitzen, sind Raucher. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) will das Qualmen in allen Lokalen strikt verbieten, wie er kürzlich ankündigte. „Dann kann ich die Kneipe zumachen“, sagt Sarah Sucker, Inhaberin des C4. Etwa 95 Prozent ihrer Kundschaft raucht, schätzt Sucker.

Irgendwo müssen die Raucher auch hin.

Nichtraucherin Nadin Kühn

Hinterm C4-Tresen steht Nichtraucherin Nadin Kühn, die sagt, der Qualm störe ...