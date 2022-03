Neustart des Wangener Genusslaufes am 8.Mai

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet am Sonntag, 8. Mai, der Wangener Genusslauf in seiner 15. Ausgabe statt. Die Organisatoren des LTC Wangen haben sich kurzfristig entschlossen, den Firmen- und Jedermannlauf zu veranstalten, nachdem damit zu rechnen war, dass die coronabedingten Einschränkungen im Frühjahr aufgehoben sind, heißt es in der Presseankündigung.

Eine wichtige Neuerung erwartet die Teilnehmer in diesem Jahr: Es wird nicht mehr auf der permanenten Halbmarathonstrecke gelaufen, sondern auf einer Runde von 5,6 Kilometern mit Start und Ziel an der Johannes-Andreas-Rauch Realschule. Die Runde kann bis zu drei Mal absolviert werden. „Aufgrund der Baustellen zur Landesgartenschau ist die Halbmarathonstrecke zum Teil unterbrochen, so dass wir eine Alternative suchen mussten“, berichtet Helmut Hermann, Vorstand des LTC Wangen. Dennoch wird die Strecke, die über Deuchelried führt, schöne Panoramapassagen mit Blick auf die Berge und über die Stadt bieten.

Eine weitere Änderung wird sein, dass auf einen Massenstart verzichtet wird und stattdessen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Zeitfenster von 10 bis 11 Uhr individuell starten können. Um 12 Uhr ist Zielschluss und somit der Lauf offiziell beendet. Im Ziel gibt’s dann eine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Getränken und warmen Speisen.

„Wir bleiben unserem Motto treu, dass der Lauf ohne Zeitnahme erfolgt und für jung und alt und Läuferinen und Läufern und Walkern ein Lauferlebnis bieten soll. Alle Sponsoren haben nach Mitteilung des LTC Wangen ihre Unterstützung zugesagt, worüber sich die Organisatoren sehr freuen und wir an der Verpflegungsstelle viele genussvollen Leckereien anbieten können,“ erklärt Claudia Gralki. Als Finisher-Präsent erhält jeder Teilnehmer die beliebten Genusslauflaufsocken.

Für die Firmen- und Vereinsteams wird es wieder eine Wertung für meist gelaufenen Kilometern geben mit einer Siegerehrung um 13 Uhr. „Die Veranstaltung läuft heuer etwas kompakter ab, um dem Muttertag gerecht zu werden und möglichst vielen eine Teilnahme zu ermöglichen“, so Vereinsvorstand Stefan Manica.

Die Anmeldung und die Ausschreibung wird auf der Homepage des LTC Wangen bis Ende März freigeschalten werden. Kontaktstelle und Organisationsbüro ist LaufSport Gralki in der Bindstraße 64.