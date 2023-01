Neujahrskonzert des Posaunen-Tuba-Quartetts Aars bucinarum

Die biblischen Posaunen spielen in der Menschheitsgeschichte eine große Rolle, so die Posaunen von Jericho oder die Engel mit den Posaunen – es geht dabei um Verkündigung oder machtvolle Musik. Das Posaunen-Tuba-Quartett Ars bucinarum möchte am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr im mit seinem Konzert das neue Jahr im Dorfgemeinschaftshaus Deuchelried begrüßen.

Vielfältig in Stil und Form soll unter anderem die „Fanfare for the XK8“ das Konzert eröffnen. Um dann zu den Anfängen der Instrumentalmusik zu kommen, bei der die Posaunen neben den Blockflöten die einzigen Instrumente waren, die chromatisch spielen konnten und so prädestiniert waren, die menschliche Stimme in der Renaissancemusik zu begleiten oder mit ihr in ein Wechselspiel einzutauchen.

Dabei wurden die Posaunen den menschlichen Gesangsstimmen entsprechend gebaut in der Reihenfolge Sopran, Alt, Tenor und Bass. Diese Spielpraxis hat das Quartett aufgegriffen und sich der heute eher selten gespielten Sopran- und Altposaune erinnert. So lassen sie sie in dre Werken niederländischer Renaissancekomponisten erklingen. Anstatt der Bassposaune spielt diesen Part die Tuba als Bassinstrument. Es ergibt sich ein außerordentlich interessanter Klang, der dem Original nahekommt.

Den Zugang zum 20. Jahrhundert eröffnet eine Komposition von Paul Tanner, die mit dem Titel „Just Bach“ Programm ist, indem ein Fugenthema vorgestellt wird, dass dann mit Synkopen versehen just im 20. Jahrhundert ankommt.

Neben Adaptionen bekannter Standards komponiert Bernhard Klein aus den Reihen des Quartetts auch selbst für dieses Ensemble und so soll seine neueste Sinfonia ebenfalls im Programm erklingen.

Das Quartett hat sich vor rund fünf Jahren zusammengefunden und besteht aus Musikern der Region Bodensee-Oberschwaben, die der Kammermusik aus Lust am Musizieren nachgehen, die sie gern auf das Publikum übertragen wollen. Im Quartett spielen Bernhard Klein (Tuba), Torsten Steppe (Tenorposaune), Fabian Koch (Alt- und Tenorposaune) und Jörg Scheide (Sopran- und Tenorposaune).

Das Konzert wird von der Stadt Wangen geförderten Konzert. Der Eintritt ist frei.