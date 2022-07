Neues Trainerteam beim SV Deuchelried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur neuen Saison stellt der SV Deuchelried das neue Trainerteam der Aktiven Mannschaften vor. Alexander Mayer und Daniel Vollmar wurden vom Vorstand Christian Braun und dem Sportlichen Leiter Frederik Boetzelen begrüßt. Die Mannschaften sind schon in die Vorbereitung gestartet und werden am 14. August in der Kreisliga A beziehungsweise Kreisliga B die ersten Spiele absolvieren. Zum Team gesellt sich noch Sascha Metzdorff, der als Torwarttrainer agiert.