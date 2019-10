Neues Team leitet die Geschicke des Wangener Sportverbandes

Sportler des Jahres werden in Kürze gewählt

Die Sportlerwahl-Jury, bestehend aus drei Vertretern des Sportverbandes und je einem Vertreter des größten Vereines der Stadt und der Ortschaften sowie der Stadt und der „Schwäbischen Zeitung“, tagt am 11. November. Dann werden Sportler, Sportlerin, Aufsteiger, ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter und die Mannschaft des Jahres gewählt. Das Ergebnis der Sportlerwahl wird bis zur Sportlerehrung der Stadt am 10. Januar unter Verschluss gehalten. Vorschläge für die Sportlerehrung und die Sportlerwahl können noch bis zum 1. November per E-Mail an hermann.spang@wangen.de eingereicht werden. Danach können keine Nennungen mehr angenommen werden. Zur Ehrung vorgeschlagen werden können Einzelsportler, die mindestens 15 Jahre alt sind und auf Länderebene, oder Mannschaften, die auf Verbandsebene, mindestens einen zweiten Platz, in nicht olympischen Disziplinen einen ersten Rang, erreicht haben. Darüber hinaus werden Sportler berücksichtigt, die bei Europa- oder Weltmeisterschaften gestartet sind oder andere herausragende Erfolge errungen haben. Wie in den vergangenen Jahren üblich, ist zur Sportlerehrung am 10. Januar, 19 Uhr, auch die Öffentlichkeit in die Stadthalle eingeladen. (swe)