Neues „Joy-Kleinkunst“-Programm in Wangen verspricht Vielfalt

Die „Joy Kleinkunst“ in derHäge-Schmiede startet kurz nach Neujahr in die Saison 2020. Mit Andrea Bongers, Werner Gerl, Cash-N-Go, Rena Schwarz, Mirja Regensburg, Jens Heinrich Claassen, Nils Heinrich, Gregor Pallast, Thomas Fröschle, Lutz von Rosenberg Lipinsky und Peter Löhmann treten elf Künstler bis zum Sommer in Wangen auf, die hier noch nie gastierten, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Los geht’s gleich mit einem Kracher: Mit seinem Programm „Paradies“ ist am Samstag, 4. Januar, ab 20 Uhr Alfred Mittermeier in der Häge-Schmiede zu Gast. Falls es dieses Paradies wirklich gibt, dann will er da rein, so der Pressetext. Mittermeier begibt sich in „Paradies“ auf die Suche nach dem menschlichen Sehnsuchtsort. Ein bayerischer Kabarettist als Kamel, das mit überirdischen Pointen durch ein Nadelöhr ins Paradies marschiert, heißt es weiter. Und: „Im Vorbeigehen haucht er dem Türsteher noch ein gepflegtes Hosianna ins Ohr, so dass es das Himmelstor endgültig aus den Engeln hebt.“

Eine Woche später am Samstag, 11. Januar, geht Frank Fischer in seinem Programm „Meschugge“ der Frage nach, ob er möglicherweise der einzige Normale unter lauter Verrückten ist. Dabei zeigt er unter anderem auf, wie man eine Bahnfahrt zu einem für alle Beteiligten unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann.

Kind weg, Mann weg, Hund tot – und jetzt? Geht’s ab – „Bis in die Puppen“! So heißt auch das Programm von Andra Bongers, die am Samstag, 18. Januar, mit und ohne Puppen über Be- und Erziehung singt und spielt. Die Kritik bescheinigt ihr abgründigen, nachdenklichen und cleveren Humor.

Am Samstag, 25. Januar, schließt sich der nächste Wangen-Neuling an. Werner Gerl setzt sein Programm „Der pure Mannsinn“ dagegen. Aber in dem Programm geht es nicht nur um die neuen Befindlichkeiten von Adam und Eva, sondern mit kernigem, bayerischem Humor schlaglichtartig um den ganz normalen täglichen Wahnsinn.

Casn-n-go beeindrucken bei ihrer Show „A-Capella mit EU-Fördergeldern“ am Samstag, 1. Februar, nicht nur mit starker Gesangskultur, sondern auch mit einer abwechslungsreichen und kurzweiligen Show. Voller Improvisationstalent und Spielfreude nehmen sie sich selbst oder gegenseitig aufs Korn.

Martin Sierp gilt als einer der vielseitigsten und schlagfertigsten deutschen Comedians: Er ist grandioser Moderator und preisgekrönter Zauberkünstler. Mit seinem Programm „Zum Anbeißen“ serviert er am Samstag, 8. Februar, dem Publikum mit seiner Multimedia-Impro-Stand-Up-Comedy-Magic-Show einen Abend zum Schlapplachen.

Fans von Streckenbach & Köhler können sich freuen, denn am Samstag, 15. Februar, macht das Duo erneut den vergeblichen Versuch, Seriosität und Anspruch mit Chaos und Klamauk zu kombinieren. Ein Abend voll Musik, Nonsens und blödsinnig-sinnig-blöden Aktionen ist versprochen.

Bereits zum zweiten Mal gastiert die Bayreuther Formation Huebnotix am Samstag, 22. Februar, in der Häge-Schmiede in Wangen. Die Live-Band präsentiert einen Mix bekannter Songs. Eine Jazz-Version des Michael Jackson Klassikers „Beat it“ oder Paul Simons „You can call me Al“ unplugged sind nur einige Highlights des kurzweiligen Konzertabends.

Die „Supertussies“ sind Weibsbilder, die sich in den letzten Programmen von Rena Schwarz kennengelernt und zu sich gesagt haben: „Ladies, wir sollten mal was zusammen machen.“ Genüsslich schonungslos zeigt jede von ihnen am Samstag, 29. Februar, einen weiblich-dynamischen Blick in ihr Leben und packt über das Thema aus, welches ihr am Wichtigsten ist.

Am Samstag, 7. März, lädt Mirja Regensburg zum „Mädelsabend – jetzt auch für Männer“ ein. Mit Stand-up Comedy, Gesang, Moderation und Improvisation begeistert die Entertainerin das Publikum. Egal, ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder Punkte beim Fußball – die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse gern und das ist zum Schreien komisch.

In seinem Programm „Ich komm' schon klar“ lädt am Samstag, 14. März, Jens Heinrich Claassen die Zuschauer ein, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zu Hause allein die Augen ausweinen würde.

Nils Heinrich ist erstmals in Wangen. Der gern gesehene Gast diverser Kabarettsendungen und vor allem Schöpfer unsterblicher YouTube-Ohrwürmer bringt sein neuestes Live-Programm „Nils Heinrich probt den Aufstand“ am Samstag, 21. März, in der Häge-Schmiede auf die Bühne.

Gregor Pallast gastiert am Samstag, 28. März, mit seinem erfrischenden und bissigen Polit-Kabarett „Verwählt? 2.0“ in der Häge-Schmiede. Bei Fragen wie „Ist ein Politiker ein Experte aus dem Volk, das in der Schule längst nicht mehr Wissen ansammelt, sondern Suchbegriffe für Wikipedia?“ gefriert gern das Lachen auf den Lippen.

Am Samstag, 4. April, gibt Thomas Fröschle ungeschminkte Antworten auf Fragen des modernen Lebens. In seinem neuen Comedy-Programm „Ende Legende“ zeigt Fröschle, wo wir im Alltag getäuscht werden.

Lutz von Rosenberg Lipinsky ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Seit Jahren sorgt er sich auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Und diese wühlt sich zurzeit auf wie selten. Am Samstag, 18. April, erklärt er, warum in seinem Programm „Demokratur – oder die Wahl der Qual.

Und gleich noch ein Polit-Kabarettist folgt mit Sebastian Schnoy, der am Samstag, 25. April, sein Programm „Dummikratie – warum Deppen Idioten wählen“ präsentiert. „Dummikratie“ ist Schnoys Rundumschlag gegen jede Form von Vereinfachung. Sein Kabarett gibt Kraft zum Leben und für die nächste Auseinandersetzung mit Vollpfosten, Scharfmachern und Zynikern.

Am Samstag, 9. Mai, surft mit Chin Meyer Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist böse, charmant, improvisationsfreudig und musikalisch durch unsere schöne, bunte, neue Welt. Unterstützt wird er wie immer von Steuerfahnder Sigmund von Treiber und weiteren Management-Gurus.

Comedy made in Switzerland – gemixt mit Oscar reifer Zauberei und Spezialeffekten – gibt es am Samstag, 16. Mai, wenn Peter Löhmann mit einem Soloprogramm „Meine Comedywelt“ in der Häge-Schmiede auf der Bühne steht. Der Deutsch-Schweizer mit dem komischen Akzent nimmt mit seinem Comedy-Programm das Publikum auf eine Reise durch sein Leben und zu seiner schleichenden Verwandlung in einen Vollblutschweizer.

Immer wieder gern tritt Uli Masuth in Wangen auf – jetzt am Samstag, 23. Mai. Sei politisches Kabarett „Mein Leben als ich“ bewegt sich zwischen Holzhammer und Florett. Masuth ist ein fantastischer Beobachter, ein bissiger Formulierer und Meister des rabenschwarzen Humors, der die Egomanen dieser Welt ebenso wie die Schwächen des Gutmenschentums bloßlegt.

Der einzigartige Stil von Intrmzzo bewegt sich zwischen Theater, Comedy und den Musikarten Pop, Dance, Klassik und Gangsta’ Rap vorgetragen ohne Instrumente. Die vier Multitalente aus den Niederlanden kommen am Samstag, 20. Juni, erneut nach Wangen und präsentieren ihre musikalische Comedy-Show „On the road again“.

Nessi Tausendschön ist eine echte „Platzhirschin“ der deutschen Kleinkunstszene, und man kennt sie aus Fernsehen und Radio – und von der Bühne der Häge-Schmiede, auf die sie am Samstag, 27. Juni, zum Abschluss der Winter/Frühjahrssaison 2020 von Joy Kleinkunst kommt. Die Kritik bescheinigt ihr, als Kabarettistin eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin aber eine Stimme wie ein Engel zu haben. Diese Kombination wird sie auch bei der „Operation ‚Goldene Nase‘“ unter Beweis stellen.