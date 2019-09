Neues Herbstprogramm der Wangener Filminitiative „Weiße Wand“

Das neue Programm der Filminitiative „Weiße Wand“ liegt vor. Bis Anfang Dezember laufen im Lichtspielhaus Sohler sechs ausgewählte Filme aus Südkorea, Deutschland, Großbritannien, aus der Schweiz, den USA und Georgien. Dazu gibt es als Sonderveranstaltung eine lange Nacht mit Filmen aus der DDR und über die DDR, teilte die Filminitiative mit.

Der südkoreanische Eröffnungsfilm „Burning“ läuft am Montag, 23. und Dienstag, 24. September. Das Werk von Lee Chang-dong nach einer Kurzgeschichte des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami ist eine in alle möglichen Richtungen flirrende, rätselhafte Geschichte, die einen zarten Sog entwickelt, langsam unseren Realitätssinn aufzulösen scheint und dennoch sehr konkret in der südkoreanischen Gesellschaft verortet bleibt.

Wie bereits im Vorjahr findet am Vorabend zum Tag der Deutschen Einheit, am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr eine lange Nacht mit DDR-Dokumentarfilmen statt. Im Zentrum steht Andreas Goldsteins Essayfilm „Der Funktionär“ von 2018. Dazu gibt es vier Kurzfilme von Jürgen Böttcher, Angelika Andrees, Petra Tschörtner und Volker Koepp, produziert vom DEFA-Studio für Dokumentarfilm zwischen 1967 und 1985.

Mit seinem ersten Spielfilm „Ray & Liz“ liefert der britische Fotokünstler Richard Billingham die Hintergrundstory zu den dokumentarischen Fotografien seiner Eltern, mit denen er in den 1990er Jahren bekannt wurde. Eine niemals anklagende, wirklichkeitsgetreue Nachinszenierung gelebter Erfahrungen in einer dysfunktionalen Familie zwischen Armut und Vernachlässigung während der Thatcher-Ära in England. Der Film läauft am Montag, 7. Oktober und am Dienstag, 8. Oktober.

Das sehr eigenwillige, humorvolle Debüt des jungen Schweizer Filmmachers Cyril Schäublin „Dene wos guet geit“, am Montag, 21. Oktober und Dienstg, Oktober, zeigt in bestechend klar komponierten Bildern den digital vernetzten Alltag heutiger Menschen in einer Großstadt wie Zürich. Alles hängt auf mysteriöse Weise mit der Trickbetrügerin Alice zusammen, die in einem Callcenter arbeitet.

Der deutsche Dokumentarfilmer Rainer Komers hat sich für „Barstow, California“ auf Spurensuche nach Kalifornien in die Mojave-Wüste begeben. Es ist der Geburtsort von Spoon Jackson, einem im Jahr 1977 zu lebenslanger Haft verurteilten Schwarzen, der unterdessen zu schreiben begonnen hat und im Film aus seiner Autobiografie liest. „Barstow, California“ läuft am Montag, 4. November und Dienstag, 5. November.

Mit „Bildbuch“ (Le Livre d’Image) hat der inzwischen 88-jährige Jean-Luc Godard ein virtuoses prophetisches Alterwerk geschaffen, eine symphonische Geschichtscollage aus Bildern und Tönen in fünf Kapiteln, die bohrend fragt: Wie hängen Bilder mit der realen Welt zusammen? Wie werden Bilder gesehen und gelesen? Der Film läuft Montag, 18. November und Dienstag, 19. November.

Den Schlusspunkt des Programms Anfang Dezember bildet der bedeutende georgische Film „Einige Interviews zu persönlichen Fragen“ am Montag, 2. Dezember und Dienstag, 3. Dezember, von Lana Gogoberidse aus dem Jahr 1978. Mit seinem Fokus auf den Alltag einer emanzipierten Frau und der Reflexion über weibliche Lebensentwürfe gilt der Film als einer der ersten feministischen Werke der Sowjetunion.

Alle Filme beginnen jeweils 20.15 Uhr. Die „Lange DDR-Dokumentarfilmnacht “ am 2. Oktober beginnt bereits um 20 Uhr. Alle fremdsprachigen Filme werden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.