Neues Format für den Austausch

Wie leider vielen Vereinen, die sich der Völkerverständigung durch ständigen Austausch verschrieben haben, war auch der Deutsch-Russischen Kulturbrücke Wangen-Tscheljabinsk e. V. sowohl im vergangenen als auch voraussichtlich im laufenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie Kultur- und Bildungsaustausch auf persönlicher Ebene verwehrt.

Internet und Telefon halten zwar bilaterale Verbindungen aufrecht, sind jedoch nur ein schwacher Ersatz für alljährlich stattfindende Live-Auftritte der Künstlerinnen und Künstler aus der Großstadt Tscheljabinsk im Südural. So brach der Kultur- und Bildungsaustausch mit dem Staatl. Tscheljabinsker Kulturinstitut (7000 Studenten) einerseits und der Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Pädagogischen Universität Südural (14000 Studenten) andererseits fast völlig zusammen. Mehr als verständlich deshalb der Wunsch auf beiden Seiten nach Freiheit, Planungssicherheit- und Durchführungsmöglichkeiten - falls nicht mehr in diesem, so hoffentlich im nächsten Jahr.

Ganz ohne Aktivitäten verlief 2020 dann doch nicht. Der Vorsitzende Rudi Sigerist wurde am 19. November 2020 vom Staatl. Tscheljabinsker Kulturinstitut zu einem Online-Symposion zum Thema „Historische Innovation: Perspektiven für die Erforschung der historischen Kultur“ eingeladen. Außer ihm als einzigem ausländischem Teilnehmer nahmen Wissenschaftler der Fakultät für Geschichte und Philologie der Universität Tscheljabinsk, der Staatl. Technischen Universität Lopezk und der Staatl. Agraruniversität Orenburg teil.

Sigerist referierte zu den Themen „Das Phänomen der historischen Kultur“, „Geschichtsbilder in der Welt- und Nationalliteratur“ am Beispiel des russischen Generals Alexander Wassilijewitsch Suworow, sowie über die „Bedingungen für die freie Entwicklung von Kunst und Kultur“. Hohe Aufmerksamkeit erzielte Sigerist mit der Darstellung des Durchzugs der russischen Armee Suworows durch das Allgäu und Oberschwaben im Herbst 1799 in der regionalen und überregionalen Geschichtsschreibung.

Vor 222 Jahren, am 30. Oktober 1799, übernachtete Suworow mit seinen Generälen und Bediensteten im Ritterhaus, seine dezimierte Armee – nur noch 12000 von anfangs 25000 Mann – in Wangen und Umgebung. Ein ausführlicher Bericht in der Schwäbischen Zeitung darüber ist für Ende Oktober vorgesehen. Sollte uns die Delta-Welle aufgrund einer breiten Durchimpfung und vernünftigen Verhaltens verschonen, dürfte auch einer ordentlichen Mitgliederversammlung in diesem Jahr nichts mehr im Wege stehen. An neuen Projekten wird bereits gearbeitet. Wir bleiben optimistisch und hoffen das Beste!