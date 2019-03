Neues Führungsduo beim FC Wangen

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Fußballclubs Wangen sind die beiden langjährigen Vereinsvorstände Klaus Kottmann und Klaus Biedenkapp auf eigenen Wunsch verabschiedet worden. Das neue Präsidium bilden die wiedergewählte Frauke von Klebelsberg und der frisch gewählte Ralf Hartmann.

Im Konferenz „Camp Nou“, des Jufa-Hotel Waltersbühl, begrüßte FC-Präsidiumsmitlgied Klaus Biedenkapp die über 90 anwesende Mitglieder und sprach von einer „sensationellen Teilnehmerzahl“. Für Biedenkapp war es wohl die letzte Begrüßungsrede bei einer FC-Generalversammlung, denn für ihn ist nach 16 Jahren Amtszeit Schluss in der Vorstandschaft. Mit ihm wird auch Klaus Kottmann nach acht Jahren, auf eigenen Wunsch hin, aus dem Präsidium ausscheiden. Beide werden dem FC Wangen jedoch nicht den Rücken kehren und wollen auch in Zukunft ihrem Verein die Treue halten.

Den 2017 angekündigten Abschied des Führungstrios um Klaus Kottmann, Klaus Biedenkapp und Frauke von Klebesberg gab es aber nicht. Frauke Von Klebelsberg wird dem FC-Präsidium weiter zur Verfügung stehen. Als neues Präsidiumsmitglied steht Frauke von Klebelsberg von nun an Ralf Hartmann zur Seite. Mit 87 Stimmen und sechs Enthaltungen gab es bei den Vorstandswahlen den klaren Zuspruch der anwesenden Vereinsmitglieder, einen weiteren Kandidaten für das Amt als Vorstand gab es nicht.

Ralf Hartmann, der bislang die Spielleitung der beiden FC-Herrenmannschaften begleitete, will mit Frauke von Klebelsberg zusammen, den Verein „so gut weiterführen, wie es seine Vorgänger getan haben“, aber Hartmann möchte auch „neue Ideen reinbringen“. Ein Nachfolger für Hartmann als Spielleiter ist bislang noch nicht gefunden. „Ich werde dieses Amt übergangsweise weiterhin ausführen, bis wir jemand passenden gefunden haben“, so Hartmann.

Erfreuliches gab es beim FC Wangen auch in Sachen Finanzen zu berichten. Klaus Biedenkapp, der den Kassenbericht des Vereins vorstellte, präsentierte in den beiden vorausgegangenen Geschäftsjahren 2017 und 2018 jeweils ein positives Gesamtvereinsergebnis. Im Jahr 2017 betrug der Überschuss noch 15 700 Euro, und im darauffolgenden Jahr 2018 stieg das Ergebnis nochmals auf über 23 000 Euro an. Die vorgegebene Kehrtwende scheint geschafft zu sein, lag das Gesamtdefizit in den Jahren 2015 und 2016 noch bei 65 000 Euro, das erst im Anschluss durch Spenden aus den Reihen des Präsidiums ausgeglichen wurde.

Weiterhin größter Brocken beim FC Wangen ist dabei der „Zweckbetrieb Sport“, der alle Ausgaben für Trainer, Spieler, Spielbetrieb und auch Ausrüstung umfasst, der aber im Jahr 2018 bereits um 14 000 Euro, im Vergleich zum Vorjahr, auf 231 000 Euro gesenkt werden konnte. Die größten Einnahmen erzielte der FC Wangen im „ideellen Bereich“ aus Beiträgen und Zuschüssen in Höhe von 64 000 Euro (2018), sowie der „ertragsneutralen Posten“, die die Spenden beinhalten, von 182 000 Euro (2018). In den Berichten aus den Abteilungen sprach Adrian Philipp, Trainer der ersten Herrenmannschaft, von einer „schwierigen Saison“. Er erinnerte sich auch an die letzte Generalversammlung 2017, als man in einer ähnlich sportlich prekären Situation war und noch auf den letzten Drücker den Klassenerhalt geschafft hat. „Das wollen wir auch dieses Jahr wieder schaffen und werden dafür alles geben.“ Der Trainer der zweiten Mannschaft, Günther Gollinger, wurde durch Mannschaftkapitän Timo Maier vertreten. Er hob den Aufstieg in die Kreisliga A im Jahr 2017 hervor.

Erich Gantner und Bernd Rinn zu Ehrenmitgliedern ernannt

Am meisten imponiert hat den Anwesenden wohl der Bericht des neuen jungen Jugendleiters Samuel Schlegel. Als Spieler der zweiten Mannschaft und Trainer der U15-Junioren, hat er im Juli 2018 noch das Amt des Jugendleiters übernommen. Mit viel Freude berichtete er von seiner Arbeit mit den insgesamt 225 Spielern in zwölf Mannschaften und den errungenen Erfolgen, wie etwa dem Aufstieg der B-Jugend in die Verbandsstaffel und der Herbstmeisterschaft der D-Jugend in der Bezirksstaffel.

Weniger Freude bereite Peter Jussens Bericht der Frauenmannschaft des FC Wangen. Nachdem den FC-Frauen, mit der SGM Haslach/Wangen im Sommer beinahe noch der Aufstieg geglückt wäre, wird es zum Bedauern aller FC- Verantwortlichen ab kommenden Sommer wohl keine Frauenmannschaft beim FC Wangen mehr geben.

Von dem neuen FC-Präsidiumsduo wurden am späten Abend noch verdiente Mitglieder geehrt, die über viele Jahre dem Verein ihre Treue gehalten haben. Eine Ehrung und somit eine Medaille in Gold, erhielten für mehr als 60 Jahre Vereinstätigkeiten Manfred Biedenkapp, Hans-Jochen Maier, Norbert Rasch und Edgar Veigel.

Zum Abschluss wurde einstimmig entschieden, die beiden Mitglieder Erich Gantner und Bernd Rinn für ihre außenordentliche Dienste zu Ehrenmitgliedern des FC Wangen zu benennen.