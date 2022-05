Neues Buch von Autorin aus Wangen

Welche Mutter steht nicht immer wieder vor der Frage: „Wie entscheide ich mich? Geht die Familie vor oder gönne ich mir ein wenig Zeit für mich?“ Die vier unterschiedlichen Frauen in dem Buch „Das Geschenk der Adlerin“ haben sich für ein Wanderwochenende mit alten Freundinnen entschieden. Eine kleine Entscheidung mit weitreichenden Auswirkungen. Wären sie daheim geblieben, wäre ihr Leben und diese Geschichte ganz anders verlaufen. Im Roman der Wangener Autorin Daniela Alge begleiten wir diese vier Frauen ein Stück weit durch ihre Lebensmitte und auf eine herausfordernde Bergtour in Lech am Arlberg.

Daniela Alge ist 1975 im Bregenzerwald geboren und bewirtschaftet seit fünfzehn Jahren mit ihrem Mann und drei Kindern einem Biohof in Hatzenweiler bei Wangen im Allgäu. Der Roman „Das Geschenk der Adlerin“ ist ihre jüngste Veröffentlichung. Einen kleinen Einblick dazu gibt es für Interessierte bei der 17. Lesebühne in der Bücherei im Kornhaus in Wangen am Donnerstag, 12. Mai, um 20 Uhr. Das Buch kostet 10,99 Euro und ist in allen (Wangener) Buchhandlungen erhältlich.