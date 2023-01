Neues Bandprojekt kommt in den Schwarzen Hasen

„Willkommen bei Rootsman Fyah“ heißt es am Freitag, 13. Januar, um 20.30 Uhr im Jazz-Point im Schwarzen Hasen in Wangen-Beutelsau (Foto: Denis Spies). Während die ganze Welt 2020 den Atem anhält, starten zehn Musikerfreunde aus dem süddeutschen Raum ganz heimlich, still und leise ein neues Bandprojekt. Man könnte meinen, es ist der denkbar ungünstigste Moment. Aber im Gegenteil – statt von Auftritt zu Auftritt zu rasen, kann man der Musik nun das geben, was sie braucht: Zeit, so die Erfahrung der Künstler, wie es in der Pressemitteilung heißt. Und so wird Woche für Woche gemeinsam im Proberaum an neuen Songs gearbeitet. Die beiden Sänger liefern mehrsprachige Texte, die Rhythmusgruppe eine solide Grundlage und der vierstimmige Bläsersatz einen kraftvollen Sound obendrauf. Alles mit einer ordentlichen Portion Reggae-Feeling. Im Sommer 2021 geht’s direkt ins Studio zum Einspielen der ersten EP: Charmant leise und brachial laut, wohltuend melodiös und kreischend schrill, schwebend und dynamisch: Musik zum Feiern, zum Nachdenken und Anregen, zum Tanzen und Leben. Und jetzt wird’s Zeit… raus aus dem Keller, raus in die Welt, ab auf die Bühne und los gehts!