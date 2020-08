Neuer Vorsteher im Finanzamt Wangen

Jörg Feldwieser hat als neuer Vorsteher die Leitung des Finanzamtes Wangen übernommen. Er folgt auf Frank Salaske, der nun dem Finanzamt Lörrach vorsteht. Eine offizielle Veranstaltung zur Einführung von Jörg Feldwieser konnte bislang aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, teilt das Finanzamt weiter mit.

„Jörg Feldwieser ist seit fast 18 Jahren im Dienst der Steuerverwaltung des Landes tätig. Feldwieser konnte in vielfältigen beruflichen Stationen wichtige Führungsqualitäten sammeln. Das sind beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Leitung des Finanzamtes Wangen“, sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett und dankte dem Vorgänger Salaske für seine Arbeit und sein Engagement.

Studium der Rechtswissenschaften

Feldwieser stammt aus Heidenheim und studierte an der Universität Tübingen Rechtswissenschaften. Im September 2002 trat er beim Finanzamt Heidenheim in den Dienst der Steuerverwaltung des Landes Baden-Württemberg ein. Es folgten verschiedene Stationen bei den Finanzämtern Kirchheim, Nürtingen und Aalen. Im Juni 2009 wurde er an das Finanzministerium Baden-Württemberg abgeordnet, wo er in der Steuerabteilung eingesetzt war. Im Anschluss daran übernahm er zunächst im Finanzamt Heidenheim und ab Februar 2015 im Finanzamt Schwäbisch Hall die ständige Vertretung der Amtsleitung. Seit Mai leitet der Regierungsdirektor das Finanzamt Wangen.

Frank Salaske wurde in Tuttlingen geboren und wuchs in Konstanz auf, wo er auch seine Studienzeit verbrachte. Nach Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens trat er beim Bundesamt für Finanzen in den Dienst der Steuerverwaltung ein. Nach einer Station beim Finanzamt Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen wechselte er in die baden-württembergische Steuerverwaltung und arbeitete ab 1993 beim Finanzamt Singen. 1995 folgte der Wechsel an das Finanzamt Konstanz. Knapp zwölf Jahre später kam er zurück nach Singen. Nach einer Station beim Finanzamt Öhringen war Salaske in der Oberfinanzdirektion Karlsruhe als Referent tätig und übernahm im April 2016 als Vorsteher das Finanzamt Wangen. Seit November 2019 ist der Leitende Regierungsdirektor Vorsteher des Finanzamtes Lörrach.

Jährlich mehr als 25 000 Einkommensteuerfälle

Im Finanzamt Wangen arbeiten 119 Mitarbeiter sowie 16 Anwärter des gehobenen und mittleren Dienstes. Die Bediensteten bearbeiten jährlich mehr als 25 000 Einkommensteuerfälle. Hinzu kommen rund 15 000 Fälle von Arbeiternehmern. Fast 12 000 Unternehmer werden zur Umsatzsteuer und etwa 8500 zur Gewerbesteuer veranlagt.

Der Anteil der weiblichen Bediensteten des Finanzamtes Wangen liegt mit rund 66 Prozent leicht über dem Durchschnittswert aller Finanzämter des Landes. „Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa indem wir Telearbeit ausbauen. Wir bleiben so als Arbeitgeber attraktiv“, betonte Splett.