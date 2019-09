Neuer Vorstand bei der Theresia-Hecht-Stiftung

Alexander Paul hat am 1. September die Geschäftsführung der Theresia-Hecht-Stiftung übernommen. Der Sozialpädagoge und Betriebswirt ist seit 1. September neuer Vorstand und Geschäftsführer der Theresia-Hecht-Stiftung. Die junge Stiftung hat ihren Sitz im Kloster Brandenburg und engagiert sich nach eigenen Angaben in der Jugend-und Behindertenhilfe sowie in der Altenpflege. Vorgänger Christoph Götz beendete seine Tätigkeit zum 31. August.

„Ich bin stolz darauf, Teil des Stiftungsverbundes sein zu dürfen“, sagte Alexander Paul. Die Stiftung ist zudem Dach der St.-Jakobus-Behindertenhilfe. Diese betreibt in Haslach das Heim St. Konrad Haslach mit Werkstatt, Förder- und Betreuungsbereich sowie für Senioren. Im Wangener Aumühleweg hat die Behindertenhilfe in diesem Frühjahr erst das Haus St. Stefanus eröffnet. In dem Neubau leben seit Juni 14 Frauen und Männer mit Behinderung und können auf diese Weise am gesellschaftlichen Leben in der Kernstadt teilhaben. Gleichzeitig soll das Haus als „integrierter Treffpunkt Aumühle“ als Begegnungs- und Bildungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung fungieren.

Als neuer Chef des Trägers zeichnet Alexander Paul somit auch für diese beiden Einrichtungen letztlich die Verantwortung. Laut Mitteilung war er seit Juni 2017 in der Stiftung als Leiter der Finanzen und Marketing tätig. Berufliche Erfahrungen sammelte der 31-jährige Sozialpädagoge und Betriebswirt zudem in verschiedenen Führungspositionen in der Altenhilfe. Ausdrücklich bedankte er sich bei seinem Vorgänger Christoph Götz, wie es von der Stiftung weiter heißt, weil „der viele sehr gute Impulse eingebracht und viele Veränderungen angestoßen hat.“ Der neue Vorstand hat demnach die letztjährigen Entwicklungen bereits begleitet: „Die Mitarbeiterschaft kann sich darauf verlassen, dass der eingeschlagene Weg weitergeht.“

Pauls Vorgänger Christoph Götz war knapp vier Jahre als Vorstand im Einsatz. Nun geht er beruflich neue Wege, übernimmt als Geschäftsführer bei den Maltesern für die Region Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland neue Führungsaufgaben. Christoph Götz bedankte sich beim Führungsteam der Theresia-Hecht-Stiftung, „das für die Menschen, die wir betreuen und begleiten dürfen, brennt.“ In seiner Amtszeit hat Götz den engeren Zusammenschluss der Tochtergesellschaften innerhalb der Stiftung vollzogen, berichtet die Stiftung weiter.

Außerdem schreibt sie: Die Zukunft sei geprägt von weiteren Veränderungen, da in große Bauprojekt investiert werde. Die neuen Gebäude sollen mit Leben gefüllt werden. Ferner müssten gesetzliche Veränderungen im Sozialbereich geschultert werden. Und: „Neue Konzepte werden entwickelt und verwirklicht, damit sich das christliche Unternehmen auch weiterhin als attraktiver Arbeitgeber präsentiert und so die Versorgung der anvertrauten Menschen sicherstellt.“

Der neue Vorstand Alexander Paul würdigte laut Mitteilung das Engagement und den Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stiftung und den zugehörigen Tochtergesellschaften: „Sie machen einen richtig guten Job und bieten den uns anvertrauten Menschen eine gute und vertrauensvolle Betreuung, Pflege und Heimat.“