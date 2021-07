Neuer Rotary Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Juli übergab die amtierende Präsidentin Dr. Barbara Schorsack (Wengen) die Amtskette an ihren Nachfolger Thomas Amann (Wangen). Als Präsident elect ist Christoph Morlok (Wangen) nominiert, als Clubmeister, Schatzmeister und Sekretär fungieren Peter Endres (Isny), Bernhard Rinninger (Isny) und Dr. Harald Weigel (Wangen).

Es war eine gelöste und sehr gesprächige Atmosphäre, da sich viele Clubmitglieder Corona-bedingt sehr lange nicht mehr gesehen hatten. In ihrer Abschiedsrede als Präsidentin begann Dr. Barbara Schorsack mit den Worten „An das Normale muss man sich wieder gewöhnen“. Sie würdigte die Unterstützung durch die Mitglieder mit Blumensträußen, Buch und Honigschnaps. Von November bis Juni waren nur virtuelle Meetings möglich, diese allerdings technisch bestens von Thomas Amann organisiert. Eine positive Seite von Corona: Es konnten Referenten über große Distanzen zugeschaltet werden und Mitglieder teilnehmen, die aktuell nicht in der Region leben.

Als Teil des internationalen Netzwerkes Rotary sieht es auch der RC Isny-Allgäu als seine Aufgabe an Zeit, Fähigkeiten und auch Geld für Menschen in Not zur Verfügung zu stellen. Leider konnten Aktionen wie der Bücher- und Kleiderbazar nicht stattfinden, eine große Resonanz aber fand unter dem Motto Corona-Künstlerhilfe das Konzert mit Christian Segmehl und Paul Rivinius, online übertragen aus der Wangener Stadthalle. Projekte in der Realität, die unterstützt werden sollen, werden hoffentlich bald wieder umsetzbar sein.

In seiner Antrittsrede stellte Thomas Amann schon Ideen für das neue Clubjahr vor, u. a. seinen Projektvorschlag als Präsident: Zeltschule. Hilfe für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Syrien. Seine Antrittsrede endete mit den Worten „Lassen wir uns als Rotarier auf den Wandel ein, manchmal kommen die drei W´s – Wechsel, Wandel, Weiterentwicklung – unvermeidbar mit großer Wucht, sehen wir es als Chance“.

Das Meeting mit dem Rückblick auf ein etwas anderes rotarisches Jahr war für die Clubmitglieder zugleich ein Signal für einen hoffnungsvollen Neustart.