Neuer Roman von Wolfgang Schulz

Der im Allgäu lebende Schriftsteller erzählt in seinem jüngsten Roman „Kira – eine Libe in Zeiten von Corona“ die Geschichte einer Liebe zwischen zwei sehr unterschiedlichen Menschen: der bodenständigen Allgäuerin Kira und dem spirituell geprägten Stefan, deren Wege sich schicksalshaft auf einer Hochgratwanderung kreuzen. Auf das Erscheinen des Buchs weist der Autor in einer Pressemitteilung hin.

Der Ausbruch der Coronapandemie und die sich verschärfenden Gegensätze um das Impfgeschehen erschüttern die Liebesbeziehung der beiden Protagonisten. Kiras Geduld und Toleranz wird nicht nur durch die Fehler und Versäumnisse der politisch Verantwortlichen und der Diskriminierung der Impfverweigerer einer äußersten Belastungsprobe ausgesetzt, sondern auch durch Stefans immer radikaler werdende Interpretationen der politischen Vorgänge.

Kira sei ein moderner zeit- und sozialkritischer Roman, der die Verhaltensweisen menschlicher Charaktere in gesellschaftlichen Ausnahmesituationen in teils drastischen Facetten aufzeige. Der seit der Aufklärung immer wieder aufflammende Disput zwischen Glauben und Wissen werde aufgegriffen und gezeigt, dass dieser Hass und Ausgrenzung hervorbringe und nur durch Geduld, Toleranz und Liebe zu einem gesellschaftlichen und auch persönlichen Frieden führen könne.

Wolfgang Schulz, geboren im schwäbischen Markgröningen, schreibt Prosa und Lyrik, war Fliesenleger und Lehrer und als parteiloser Bürgerrechtler zehn Jahre Stadtrat in Pforzheim, ehe es ihn ins Allgäu zog.