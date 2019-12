Neuer Nikolaus besucht den Wangener Weihnachtsmarkt

Der Wangener Weihnachtsmarkt erhält auch dieses Jahr Besuch vom Nikolaus. Der wird heuer erstmals von Hans deVries verkörpert – und zwar „original“ mit einem echten Rauschebart.

„Unser voriger Nikolaus hat altershalber aufgehört“, sagt Christoph Morlok von der veranstaltenden Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe. Und ist froh, dass er einen würdigen Nachfolger gefunden hat: „Hans de Vries nimmt seine Aufgabe sehr ernst.“ Die Generalprobe zur Premiere auf dem Weihnachtsmarkt absolvierte der „neue“ Nikolaus zusammen mit seinem Knecht Ruprecht am Freitag in der Martinstorschule, wo er laut Morlok „die Kinder mit aufbauenden und freundlichen Worten zur Mitarbeit in der Schule aufgerufen hat“. Am Samstag wird er ab 10.30 Uhr immer mal wieder über den Wangener Weihnachtsmarkt (10 bis 20 Uhr) laufen und den Kindern in der Altstadt kleine Geschenke überreichen. Für die Kinder gibt es in der Stadtbücherei auch ein Bastelangebot. Darüberhinaus wird zum ersten Mal auch die Paradiesstraße mit in den Wangener Weihnachtsmarkt einbezogen. Morlok: „Wir hoffen, dass unser erweitertes Angebot von den Besuchern angenommen wird.“