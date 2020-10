Neuer Leiter bei Pflege- und Prozessmanagement

An der Spitze der Leitungen Pflege- und Prozessmanangement steht künftig ein OSK-weit zuständiger Sprecher, das teilt die Oberschwabenklinik gGmbH mit. Auf diese neue Position ist Swen Wendt berufen worden. Er ist künftig als Vorgesetzter für den gesamten LPPM-Bereich und alle zugeordneten Dienstgruppen verantwortlich.

„Die aktuellen Herausforderungen und auch die erkennbaren Aufgaben der Zukunft legen es nahe, die Struktur des LPPM-Bereiches zu verändern“, sagt OSK-Geschäftsführer Prof. Dr. Oliver Adolph. Noch stärker als bisher schon komme es auf standortübergreifende Steuerung und Zusammenarbeit an. „Mit einem verbundweit Verantwortlichen kann dies einfacher, schneller und insgesamt effizienter geschehen“, erwartet Prof. Adolph.

Es spreche für die Arbeit der letzten Jahre, dass die OSK die Position des LPPM-Sprechers aus den eigenen Reihen besetzen kann. „Swen Wendt hat in Wangen ausgezeichnete Arbeit geleistet“, sagt der OSK-Geschäftsführer. Als Standortverantwortlicher habe er vor allem auch gezeigt, dass er in der Lage sei, ein Klinikum über den eigenen Verantwortungsbereich hinaus als Ganzes zu sehen.

Zunächst werde er in seiner neuen Funktion vorwiegend im St. Elisabethen-Klinikum unterwegs sein, so Swen Wendt. Auch wenn sein Wirkungsfeld bislang vor allem das Westallgäu-Klinikum war, seien dem 42-Jährigen das EK und das Krankenhaus Bad Waldsee nicht fremd. In beiden Häusern habe er schon LPPM-Aufgaben wahrgenommen. Aktuell begleite er in Ravensburg das Projekt Betten- und Belegungsmanagement. „Ich möchte die Pflege am Bett stärken, unterstützen und stabilisieren“, nennt er eines seiner wichtigsten Ziele. „Das wird nur gemeinsam gehen. Gemeinsam mit den LPPM und mit den Betriebsräten“, betont er.

Der gebürtige Dresdener ist 2011 als LPPM zur OSK gekommen. Seine Krankenpflegeausbildung hat er am Krankenhaus in Pfullendorf absolviert. Danach ging er zur Bundeswehr. Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm sowie das Haus der Alb-Donau-Kliniken in Blaubeuren waren weitere Stationen seines Berufsweges. Berufsbegleitend hat er Studiengänge zum staatlich anerkannten Sozialwirt und zum Diplom-Pflegewirt abgeschlossen. „Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe und auf viele neue Erfahrungen, die damit verbunden sein werden“, sagt Swen Wendt.