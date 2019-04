Neuer Kindergarten Primisweiler: Kostenrahmen und Zeitplan passen bislang

Von Schwäbische Zeitung

Insgesamt zehn mutmaßliche Drogendealer haben Kriminalbeamte in Feuerbach festgenommen. Die neun Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren und eine Frau im Alter von 26 Jahren stehen im Verdacht, in den letzten Monaten die Drogenszene in Stuttgart mit Marihuana versorgt zu haben. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit - der Zugriff erfolgte bereits in der Vorwoche (10.4.).

Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur eines 26-jährigen Italieners.